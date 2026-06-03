Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Στάση εργασίας την Παρασκευή για ΒΑΕ και υποστελέχωση

Στάση εργασίας για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 13:00 έως τις 15:00, ανακοίνωσε η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου Νοσοκομείου, καλώντας τους εργαζόμενους σε συνέλευση η οποία θα ραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του ισογείου.

Η κινητοποίησης γίνεται στο πλαίσιο της διεκδίκησης ένταξης όλων των ειδικοτήτων του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, αλλά και για την κατάσταση υποστελέχωσης που, σύμφωνα με την Ένωση, έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο στο Βενιζέλειο.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων, καθώς αναγνωρίζουν τη φθορά που προκαλεί η εργασία σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες και προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης αυτής της φθοράς.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας βρισκόμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας δεν μπορεί να αφορά μόνο ένα μέρος των εργαζομένων, αλλά το σύνολο των ειδικοτήτων που εργάζονται στις ίδιες συνθήκες.

Οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για ένταξη μόνο ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στα ΒΑΕ δεν αποκαθιστούν την αδικία. Αντίθετα, διατηρούν και διευρύνουν τον διαχωρισμό μεταξύ εργαζομένων που εργάζονται δίπλα-δίπλα, αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους, αλλά έχουν διαφορετικά δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο σημείο μηδέν. Η χρόνια υποστελέχωση έχει μετατραπεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε πολλά τμήματα δεν βγαίνουν πλέον τα προγράμματα εργασίας, οι άδειες δίνονται με τεράστια δυσκολία ή μετατίθενται συνεχώς, ενώ το προσωπικό καλείται να καλύψει διαρκώς κενά με εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας.

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των εργαζομένων, προσωπικό δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα. Αντίθετα, βλέπουμε μόνο αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, παραιτήσεων και μετακινήσεων. Ακόμη και οι πίνακες για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού δεν έχουν ανοίξει, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική ενίσχυσης των υπηρεσιών.

Οι ελλείψεις αφορούν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου:

Νοσηλευτικό προσωπικό



Τραυματιοφορείς



Βοηθούς θαλάμου



Προσωπικό καθαριότητας



Προσωπικό σίτισης



Ηλεκτρολόγους και τεχνικό προσωπικό



Τεχνολόγους ακτινολογικών μηχανημάτων



Παραϊατρικό προσωπικό εργαστηρίων



Και πολλές ακόμη ειδικότητες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του νοσοκομείου.



Η υποστελέχωση και η εντατικοποίηση της εργασίας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτή η πραγματικότητα αποδεικνύει γιατί η ένταξη στα ΒΑΕ δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά στοιχειώδες μέτρο προστασίας για όλους όσοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες.

Η αγανάκτηση ξεχειλίζει γιατί, ενώ οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν καθημερινά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται την πλήρη ένταξη όλων των εργαζομένων που δικαιούνται τα ΒΑΕ και να διατηρεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

Δεν αποδεχόμαστε τον διαχωρισμό και τον αποπροσανατολισμό.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Αφορά άμεσα την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Όταν τα τμήματα λειτουργούν με προσωπικό κάτω από τα όρια ασφαλείας, όταν οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να καλύπτουν συνεχόμενες βάρδιες, να χρωστούνται άδειες και ρεπό και να εργάζονται σε συνθήκες εξουθένωσης, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών, ατυχημάτων και επαγγελματικής εξουθένωσης. Η κυβέρνηση και η διοίκηση γνωρίζουν την κατάσταση, αλλά αντί για ουσιαστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό επιλέγουν να μεταθέτουν το πρόβλημα στις πλάτες των εργαζομένων. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η αντοχή των συναδέλφων έχει φτάσει στα όριά της. Δεν θα αποδεχτούμε τη μετατροπή της υποστελέχωσης σε «κανονικότητα» ούτε την περαιτέρω υποβάθμιση της περίθαλψης και των συνθηκών εργασίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Την ένταξη του συνόλου των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες στα ΒΑΕ.



Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά.



Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Βενιζελείου και συνολικά στο ΕΣΥ.



Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.



Άμεσο άνοιγμα των πινάκων επικουρικού προσωπικού και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.



Πλήρη σύνταξη στα 62 έτη.



6ωρο – 5ήμερο – 30ωρο για όσους εργάζονται σε κυκλικό ωράριο και βάρδιες.



Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.



Καμία περικοπή σε άδειες και δικαιώματα των εργαζομένων.



Η μόνη απάντηση στην πολιτική της υποστελέχωσης και της υποβάθμισης είναι ο συλλογικός αγώνας.

Το Βενιζέλειο λειτουργεί σήμερα χάρη στο φιλότιμο και την αυτοθυσία των εργαζομένων του. Αυτό όμως δεν μπορεί και δεν θα συνεχιστεί επ’ άπειρον. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι και οι ασθενείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με όρους κόστους. Απαιτούμε εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση του σωματείου, με στάση εργασίας στην κεντρική βιβλιοθήκη του νοσοκομείου, την Παρασκευή 13:00-15:00.

Κανείς μόνος του. Όλοι στον αγώνα για ΒΑΕ για όλους, μόνιμες προσλήψεις και δημόσια, δωρεάν και ασφαλή υγεία για το λαό.

Συγκέντρωση και στο ΠΑΓΝΗ

Δίωρη στάση εργασίας την ίδια μέρα από 13:00 – 15:00 και συγκέντρωση στο σαλόνι του νοσοκομείου και για τους εργαζόμενους στο ΠΑΓΝΗ:

Τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Καθιερώθηκαν με τον Ν. 1846/1951 και εφαρμόστηκαν από το 1964, αναγνωρίζοντας τη φθορά της υγείας και της εργατικής δύναμης όσων εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία εκτίθενται καθημερινά σε επαγγελματικούς κινδύνους, βλαπτικούς παράγοντες και επικίνδυνες καταστάσεις που επηρεάζουν σοβαρά τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Γι’ αυτό ο θεσμός των ΒΑΕ προβλέπει συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως καλύτερες αποδοχές, μειωμένο χρόνο εργασίας, πρόσθετες άδειες και συνταξιοδότηση πέντε χρόνια νωρίτερα.



Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι κατακτήσεις δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διαρκή αντεργατική επίθεση στην ασφάλιση, στην υγεία και συνολικά στα εργασιακά μας δικαιώματα.

Οι πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Εργασίας για ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ δεν αποτελούν κυβερνητική «παροχή». Είναι αποτέλεσμα των αγώνων, των κινητοποιήσεων και της πίεσης που άσκησε το μαχόμενο υγειονομικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η εξαγγελία περί «άρσης της αδικίας» για όσους διορίστηκαν πριν το 2011 αφορά μόνο ένα μέρος των εργαζομένων που αποκλείστηκαν από το καθεστώς των ΒΑΕ με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση αποσιωπά ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους νοσηλευτές.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και γενικότερα στο Δημόσιο εξακολουθούν να εργάζονται σε ιδιαίτερα επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, αλλά παραμένουν εκτός της προτεινόμενης ρύθμισης. Τραυματιοφορείς, μαίες, επισκέπτες υγείας, παρασκευαστές και βοηθοί εργαστηρίων, θαλαμηπόλοι ψυχιατρικών νοσοκομείων, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αιμοδοσίας, βιολόγοι εργαστηρίων, καθαρίστριες, τεχνολόγοι και χειριστές ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών τμημάτων, τεχνικό προσωπικό λεβητοστασίων, λαντζέρηδες, νυχτοφύλακες και πολλές ακόμη ειδικότητες παραμένουν αδικημένα εκτός.

Το παράλογο είναι ότι εργαζόμενοι των ίδιων ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν μετά το 2011, καθώς και συμβασιούχοι, υπάγονται ήδη στα ΒΑΕ, δημιουργώντας εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.



Οι νοσηλευτές, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν μετά το 2011, υπάγονται στις διατάξεις του ΙΚΑ και επομένως καλύπτονται από τον κανονισμό των ΒΑΕ. Στον ίδιο κανονισμό περιλαμβάνονται και πολλές άλλες ειδικότητες του χώρου της Υγείας: παραϊατρικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στις τεχνικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια και σε άλλες κρίσιμες υπηρεσίες των νοσοκομείων.



Η αγανάκτηση των εργαζομένων ξεχειλίζει. Ολόκληρες κατηγορίες συναδέλφων που εργάζονται κάτω από τις ίδιες ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες συνεχίζουν να αποκλείονται.



Η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η συνεχής υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων επιδεινώνουν καθημερινά τις συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία. Παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, εξακολουθούν να μην λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας, να μην καταγράφονται συστηματικά οι επαγγελματικές ασθένειες που μαστίζουν τον κλάδο και να συνεχίζεται η άρνηση των κυβερνήσεων να εντάξουν στα ΒΑΕ όλους όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.

Καμία κυβέρνηση δεν έδωσε λύση. Αντίθετα, δημιούργησε εργαζόμενους δύο κατηγοριών, καλλιεργώντας τον διαχωρισμό και τον αποπροσανατολισμό.



Δεν θα τους περάσει!

Για ακόμη μία φορά λέμε ΟΧΙ στον διχασμό και στην κοροϊδία. Δεν αποδεχόμαστε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δεν παζαρεύουμε τα δικαιώματά μας.



ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ!



Το Σωματείο μας, μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου, συνεχίζει τον αγώνα μέχρι την πλήρη δικαίωση των αιτημάτων μας. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:



• Να αναλάβει το κράτος το κόστος αναγνώρισης των ενσήμων με πλήρη αναδρομική ισχύ.



• Την ένταξη όλων των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ, το πόρισμα Μπεχράκη και τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα.



• Πλήρη σύνταξη στα 62 έτη.



• 6ωρο – 5ήμερο – 30ωρο, με 4η βάρδια στα νοσοκομεία και σε όλες τις δομές που λειτουργούν με κυκλικό ωράριο.



• Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.



• Καταγραφή και αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών.



• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να σταματήσει η εξουθενωτική εντατικοποίηση της εργασίας.



Είναι ανάγκη να δυναμώσει τώρα ο αγώνας για την πραγματική εφαρμογή των ΒΑΕ. Για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Για την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων. Για πλήρη και μόνιμη εργασία. Για μείωση του χρόνου εργασίας και του ορίου συνταξιοδότησης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ σε μαζική συγκέντρωση στο φουαγιέ του νοσοκομείου, με στάση εργασίας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 13:00 έως τις 15:00.



ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ!

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