Βάννα Σφακιανάκη: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πει η οικογένεια της Βάννας Σφακιανάκη το αντίο στη σπουδαία Ηρακλειώτισσα Αρχιτέκτονα, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί, σε ηλικία 72 ετών.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η διοργάνωση εκδήλωσης τιμής στη μνήμη της.

Αντί στεφάνων η οικογένεια καλεί να στηριχτούν τα κινήματα και οι περιβαλλοντικοί αγώνες στην Κρήτη με τρόπο που θα ανακοινωθεί επίσης το επόμενο διάστημα.

Ψήφισμα του ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του απροσδόκητου θανάτου της αγαπημένης συναδέλφου και μέλους του ΤΕΕ/ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης ΒΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ βαθύτατα συγκινημένοι από την μεγάλη απώλεια της εκλεκτού συναδέλφου αποφάσισαν τα παρακάτω:

Να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα,

Να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένειά της,

εκφράζοντας τα βαθύτερα αισθήματα του κλάδου των μηχανικών στο στενό οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Μετά την επιθυμία της οικογένειας η ΔΕ θα παραβρεθεί στην εκδήλωση μνήμης και θα καταθέσει ποσό σύμφωνα με την επιθυμία της.

Μετά την επιθυμία της οικογένειας η ΔΕ θα παραβρεθεί στην εκδήλωση μνήμης και θα καταθέσει ποσό σύμφωνα με την επιθυμία της.

Η Βάννα Σφακιανάκη υπήρξε μία προσωπικότητα με ξεχωριστή πορεία, πολυσχιδές έργο και ανιδιοτελή προσφορά στην κοινωνία, στον τεχνικό κόσμο και στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Με συνέπεια, ήθος και αγωνιστικότητα υπερασπίστηκε διαχρονικά τις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Η συμβολή της ήταν καθοριστική σε σημαντικά πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα της Ανατολικής Κρήτης, ενώ η καθοριστική της συμμετοχή στην πρωτοβουλία για την ίδρυση της παράταξης «Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ)» άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ΤΕΕ/ΤΑΚ και ενέπνευσε πλήθος συναδέλφων να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, προτάσσοντας πάντα την ανεξαρτησία, τη συλλογικότητα και την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και στέλεχος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, έδωσε σημαντικές μάχες για τα δικαιώματα των μηχανικών και την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας, ενώ παράλληλα, με την ακούραστη δράση της μέσα από το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ, υπήρξε φωνή αντίστασης και υπεράσπισης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας.

Η Βάννα Σφακιανάκη αφήνει πίσω της ένα σπουδαίο παράδειγμα ήθους, κοινωνικής ευαισθησίας και ενεργού συμμετοχής. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένειά της, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία και στην κοινότητα των μηχανικών.

Η ανακοίνωση της ΑΜΑΚ:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Βάννα Σφακιανάκη……

Ένα σπάνιο και πολύ ξεχωριστό, μοναδικό άνθρωπο.

Πορευτήκαμε μαζί από την ίδρυση της ΑΜΑΚ , το 2000. Επικεφαλής για κάποια χρόνια , μαζί όλα τα χρόνια…

Οι επιστημονικές επεξεργασίες της στα θέματα της πολεοδομίας – χωροταξίας , της ενέργειας , του περιβάλλοντος , της αρχιτεκτονικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη φυσιογνωμία της παράταξης , στο ΤΕΕ αλλά και στην κοινωνία. Αποτελούν μοναδική πηγή γνώσης και επιστημονικής επάρκειας παράλληλα με την ενημέρωση, τη σύνθεση και την κινηματική τους κατεύθυνση.

«Σπούδασα Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας τη δεκαετία του ‘70, μια εποχή πλούσια σε γεγονότα και εμπειρίες, ακαδημαϊκές, πολιτικές, κινηματικές.

Οι εμπειρίες αυτές στάθηκαν καθοριστικές για τη ζωή μου, για τη σχέση μου με την κοινωνία και την πολιτική και για το πως αντιλαμβάνομαι τη σχέση της πολιτικής με το χώρο, το σχεδιασμό και το παραγωγικό πρότυπο της κοινωνίας», έλεγε.

Όμως ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο αυτό . Ήταν και η βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο και για το κοινό καλό που το πρότασσε πάντα με απίστευτη ανιδιοτέλεια.

Η Βάννα ήταν από τους επιστήμονες που θέτουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία της κοινωνίας. Ακούραστη , να εξηγεί , να συζητά , να συνθέτει , να επεξεργάζεται, να αγωνίζεται.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας αρχικά και στη συνέχεια υπηρετώντας το Δημόσιο στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου και μετά στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης εργάστηκε στον σχεδιασμό των ΣΧΟΟΑΠ με βαθιά επιστημονική γνώση αλλά και με την αγωνία της ανάπτυξης στην Περιφέρεια με γνώμονα την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος στην Κρήτη. Συνταξιοδοτήθηκε ως υπάλληλος.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης από το 1994 με την παράταξη της ΑΣΜΕ και από το 2000 με την ΑΜΑΚ , συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των θέσεων του επιμελητηρίου, στο κύρος του και κατ’ επέκταση και στο κύρος των μηχανικών.

Οι θέσεις για την μελέτη της Παλιάς πόλης στο Ηράκλειο, για τη χωροταξία -πολεοδομία, για τη διαχείριση των απορριμμάτων , για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη στην περιφέρεια διαμόρφωσαν καθοριστικά συνειδήσεις όχι μόνο στους μηχανικούς αλλά και στην κοινωνία.

Με τη βαθιά πεποίθηση της αυτόνομης , ανεξάρτητης , ακομμάτιστης αλλά βαθιάς πολιτικής προσέγγισης στα θέματα πορεύτηκε και ως μέλος της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, με την ΑΜΑΚ αλλά και ως σύνεδρος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και αγωνιστικές συνέργειες σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα με τη δράση της στους μηχανικούς ήταν και ενεργό μέλος των περιβαλλοντικών κινημάτων. Πρωτοπόρα στις επεξεργασίες για το μοντέλο ανάπτυξης στην Κρήτη και στην Ελλάδα με την επέλαση των βιομηχανικών ΑΠΕ, την εκτεταμένη κατάληψη γης, την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη βίαιη μεταβολή του παραγωγικού προτύπου στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα.

Επεξεργάζεται θέσεις, αρθρογραφεί, συμμετέχει σε συνέδρια. Αλλά μιλάει και σε χωριά, στα καφενεία, στους τοπικούς συλλόγους και όπου την καλούν να μιλήσει, να εξηγήσει, να μοιραστεί την επιστημονική της γνώση και την αγωνία της για τον άνθρωπο και το μέλλον.

Βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος με ευγένεια, με ήθος και αξιοπρέπεια , ασυμβίβαστη και με απίστευτη αγωνιστικότητα, με επιμονή και υπομονή , χωρίς να χάνει ποτέ τις ελπίδες της, με εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και στη δύναμη των συλλογικών διεργασιών και κινημάτων.

Είχαμε την τύχη να πορευτούμε μαζί και νιώθουμε το τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει.

Η Βάννα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την γνώση και την ανθρωπιά. Μας αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη και τον τρόπο να αγαπάμε τους ανθρώπους , τον τόπο μας και να κάνουμε όνειρα…

Μόνο με χαμόγελο μπορεί κάποιος να αναπολεί την Βάννα.

Μάλια - Χερσόνησος: Έκτροπα από μεθυσμένους νεαρούς τουρίστες - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Οι 5 πιο όμορφες φυσικές πισίνες μέσα σε θάλασσες της Ελλάδας

Απαιτούν ασφαλή σύνδεση με τον ΒΟΑΚ και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας