Οι 5 πιο όμορφες φυσικές πισίνες μέσα σε θάλασσες της Ελλάδας

Μπορεί το καλοκαίρι να αναζητάμε χρυσές αμμουδιές και καταγάλανες θάλασσες, όμως οι πισίνες της φύσης κερδίζουν τις εντυπώσεις με την άγρια ομορφιά τους, προσελκύοντας όσους αναζητούν πιο… ιδιαίτερα μέρη για τις βουτιές τους. Περιτριγυρισμένες από βράχια και καταρράκτες ή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, οι παρακάτω φυσικές πισίνες της Ελλάδας κάνουν το κολύμπι μια μοναδική εμπειρία.

Γκιόλα, Θάσος

Η Γκιόλα (γνωστή και ως το «Δάκρυ της Αφροδίτης») είναι μια μαγευτική φυσική πισίνα, σχηματισμένη ανάμεσα στα βράχια, που αποτελεί πόλο έλξης κάθε χρόνο για τους τουρίστες της Θάσου. Πρόκειται για ένα μικρό θαύμα της φύσης, στην περιοχή Αστρίς, στα νοτιοανατολικά του νησιού, σε απόσταση 40 χλμ από το Λιμένα. Μόλις λίγα εκατοστά τη χωρίζουν από τη θάλασσα, με τα γαλαζοπράσινα νερά της (βάθους 3 μέτρων) να ανανεώνονται από τα κύματα. Το κολύμπι εδώ είναι μια μαγική εμπειρία.

Πισίνα, Κουφονήσια

Μια φυσική πισίνα δίπλα στη θάλασσα κερδίζει τα βλέμματα και τις καρδιές των επισκεπτών στο Πάνω Κουφονήσι. Μετά την Ιταλίδα και στη συνέχεια προς το Πορί, βρίσκεται περιτριγυρισμένο από βράχια αυτό το μέρος που σας περιμένει για να κάνετε τις πιο ιδιαίτερες βουτιές και να γεμίσετε το Instagram σας με τις πιο όμορφες φωτογραφίες.

Σαρακήνικο, Μήλος

Η «σεληνιακή» παραλία της Μήλου είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα τοπία του Αιγαίου. Κάτασπροι ηφαιστειακοί βράχοι διεισδύουν στη σμαραγδένια θάλασσα δημιουργώντας μικρές και μεγάλες σπηλιές. Θα βρείτε μια μικρή αμμουδιά αλλά κυρίως όμορφα βράχια για να απλώσετε την πετσέτα σας και να κάνετε βουτιές στα καταγάλανα νερά. Το Σαρακήνικο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Μήλου και απέχει 30 λεπτά περίπου από τον Αδάμαντα.

Βάθρες, Σαμοθράκη

Στη Σαμοθράκη οι πιο ωραίες βουτιές γίνονται στις περίφημες βάθρες, τις μικρές φυσικές πισίνες με τα κρυστάλλινα δροσερά νερά, που περιτριγυρίζονται από βράχια και μικρούς ή μεγάλους καταρράκτες. Για να τις απολαύσετε σε όλο τους το μεγαλείο, προετοιμαστείτε για αρκετό περπάτημα και σκαρφάλωμα. Όσο πιο πολλές προσπερνάς, τόσο πιο εντυπωσιακές (και με λιγότερο κόσμο) συναντάς. Η πιο ξακουστή είναι αυτή του Φονιά. Το ίδιο ονειρικό όμως είναι και το τοπίο στη Γριά Βάθρα. Οι αναζωογονητικές βουτιές στα νερά τους είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Πολυλίμνιο, Μεσσηνία

Στο κεντρικό τμήμα του νομού Μεσσηνίας, κοντά στο χωριό Χαραυγή (34 χλμ. από την Καλαμάτα), κρύβεται ένα ονειρικό σκηνικό με λίμνες και καταρράκτες από τα νερά που διέρχονται μέσα από το φαράγγι του Πολυλιμνίου. Η διαδρομή προς τη λίμνη Κάδη θα σας φέρει κοντά σε έναν πανέμορφο καταρράκτη που ρίχνει τα νερά του από ύψος 25 μέτρων. Το καλοκαίρι, πολλοί είναι αυτοί που δεν διστάζουν να βουτήξουν στα δροσερά νερά των λιμνών του Πολυλιμνίου.

Πηγή: news247.gr

