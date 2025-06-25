Βαθιά θλίψη από τον ξαφνικό θάνατο της Βάνας Σφακιανάκη

Βαθιά θλίψη σε συγγενείς και φίλους έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος της Βάνας Σφακιανάκη.

Η γνωστή Ηρακλειώτισσα Αρχιτέκτων "έφυγε" από την ζωή το πρωί σε ηλικία 72 ετών.

Η ίδια στο βιογραφικό της ανέφερε:

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1953. Σπούδασα Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας τη δεκαετία του ‘70, μια εποχή πλούσια σε γεγονότα και εμπειρίες, ακαδημαϊκές, πολιτικές, κινηματικές.

Οι εμπειρίες αυτές στάθηκαν καθοριστικές για τη ζωή μου, για τη σχέση μου με την κοινωνία και την πολιτική και για το πως αντιλαμβάνομαι τη σχέση της πολιτικής με το χώρο, το σχεδιασμό και το παραγωγικό πρότυπο της κοινωνίας.

Έχω δυό κόρες.

Μέχρι το 1991 άσκησα ελεύθερο επάγγελμα, ως αρχιτέκτων.

Από το 1988 εργάστηκα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου και από το 1991 ως μόνιμη υπάλληλος. Στη συνέχεια, εργάστηκα για έξι χρόνια στη Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, τη σημερινή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Το 1994 εκλέκτηκα για πρώτη φορά στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης με την παράταξη της ΑΣΜΕ.

Το 2000, συμμετείχα στη δημιουργία της παράταξης «Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης», από τη συνένωση παρατάξεων και ανέντακτων μηχανικών.

Η πεποίθηση για την ανάγκη αυτοοργάνωσης των πολιτών στους εργασιακούς χώρους και για την απευθείας έκφρασή τους σε πανελλαδικής εμβέλειας όργανα, σε συνδυασμό με την προσήλωση στην περιφερειακή ενδογενή ανάπτυξη, χωρίς συντεχνιασμό, καθόρισε το χαρακτήρα της παράταξης και την ανταπόκριση των μηχανικών. Έτσι η ΑΜΑΚ, μέσα από τις παρεμβάσεις της, έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα.

Συμμετείχα στα όργανα και τη δράση των μηχανικών μέχρι το 2012, από τη θέση του μέλους της Δ.Ε., του μέλους της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, όπου εκλέκτηκα δύο φορες (2006 & 2010) και του συνέδρου της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

Ασχολήθηκα ιδιαίτερα με θέματα Μελετών, Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και βέβαια με θέματα υποδομών και ανάπτυξης.

Όλα αυτά τα χρόνια η προέλαση του νεοφιλελευθερισμού μέσω της απορρύθμισης, ήταν αισθητή σε κάθε πτυχή των εξελίξεων, με σταδιακή αποδυνάμωση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε όφελος της συγκέντρωσης και των «αγορών» Οι απαιτήσεις ερμηνείας και απάντησης ήταν πολλές.

Το διάστημα 2001-2005 ήμουν Προϊσταμένη & Συντονίστρια ενεργειών κατάρτησης του Παραρτήματος του ΙΕΚΕΜ /ΤΕΕ Κρήτης.

Από το 2005 ήμουν ενεργό μέλος της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου και του Παγκρήτιου Δίκτυου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΟικοΚρήτη.

Η επέλαση της «πράσινης ανάπτυξης» κατ’ εικόνα και ομοίωση της νεοφιλελεύθερης «ανάπτυξης», δημιουργούσε θολό τοπίο και έθετε σε κρίση τις ελπίδες –εν τέλει αυταπάτες- που είχαν δημιουργηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις.

Αυτό στάθηκε κρίσιμο ζήτημα για το ρόλο της πολιτικής οικολογίας και βασικός λόγος για συλλογικές και κινηματικές προσπάθειες αποδόμησης των νεοφιλελεύθερων προσεγγίσεων σε ότι αφορά στο παραγωγικό πρότυπο της Κρήτης.

Προσπάθησα να συμβάλλω στις προκλήσεις αυτές σε όλα τα επίπεδα, με αρθρογραφία, παρεμβάσεις και συμμετοχή τόσο σε συνέδρια όσο και σε κινήματα, με σημαντικότερο το Παγκρήτιο Δικτύο Αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ.

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε για να αποκρούσει τη βίαιη μεταβολή του παραγωγικού πρότυπου της Κρήτης, με εκτεταμένη κατάληψη γης και καταστροφή του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και των υδάτινων πόρων.

Στις μέρες μας, οι συνέπειες της επιβολής των μνημονίων, που ολοκληρώνουν το έργο της νεοφιλελεύθερης έκφρασης του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού της τελευταίας 20ετίας στη χώρα μας, είναι δραματικές.

Σ’ αυτή τη συγκυρία, η από κοινού έκφραση όλων των δυνάμεων που προσπαθούν να βάλουν ανάχωμα στην καταστροφική πολιτική που ασκείται και να δημιουργήσουν την «επόμενη μέρα» είναι αναγκαία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται από την κοινωνία φορέας αλλαγής για την δημιουργία της «επόμενης μέρας» για την χώρα, με πρωταγωνιστή την κοινωνία.

Ανταποκρινόμενη σ’ αυτό το κάλεσμα, συμμετείχα στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης του 2014 στο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ευχαριστώ θερμά όλους τους συναγωνιστές για τη μεγάλη τιμή να με συμπεριλάβουν.

