Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Στις 9 Ιουλίου η Διάλεξη ''Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης''

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου διοργανώνει την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025, τη διάλεξη της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης. Ομιλήτρια θα είναι η Florence Gaignerot-Driessen, καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cincinatti και διευθύντρια της ανασκαφικής έρευνας στον Ανάβλοχο Βραχασίου.

Η διάλεξη θα δοθεί στα ελληνικά.

Στην απόκρημνη κορυφογραμμή ανάμεσα στη Μίλατο και τη Δρήρο, πάνω από το Βραχάσι, ο Ανάβλοχος αποκαλύπτει τα ίχνη μιας ορεινής κοινότητας που άνθισε σε μια κρίσιμη εποχή της ελληνικής Iστορίας: τη μετάβαση από τα ανάκτορα στις πόλεις (1200–650 π.Χ.).

Η καθηγήτρια Florence Gaignerot Driessen θα μας παρουσιάσει τις πρόσφατες ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και τα εντυπωσιακά ευρήματα που ήρθαν στο φως. Μνημειακοί τύμβοι όπως περιγράφονται στα έπη του Ομήρου, λατρευτικοί χώροι και ένα μεταλλουργικό εργαστήριο ζωντανεύουν τη μακρινή εποχή που στην Κρήτη διαμορφώνονταν οι πρώτες πόλεις των ιστορικών χρόνων. Πώς σφυρηλάτησε η κοινότητα του Ανάβλοχου την ταυτότητά της; Πώς να έμοιαζε η αυγή της αρχαϊκής πόλης όταν ξημέρωνε η νέα εποχή σε αυτήν την ορεινή κορυφή;

Ημερομηνία: Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 Ώρα: 19:00 Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου - Αίθουσα Διαλέξεων. Είσοδος ελεύθερη.

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube.

Πλακίδιο γυναίκας με πέπλο και ψηλό καπέλο (πόλο). 6ος αι. π.Χ. Ανάβλοχος Βραχασίου. Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου. Εκτίθεται στην περιοδική έκθεση ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης (©ΥΠΠΟ/ΟΔΑΠ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου).

Florence Gaignerot Driessen (σύντομο βιογραφικό)

Η Florence Gaignerot-Driessen διδάσκει αρχαιολογία στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι. Έλαβε το διδακτορικό της στην Ελληνική Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne και έχει διδάξει και εργαστεί ερευνητικά στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γερμανία. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνεται μια μονογραφία για την περιοχή του Μιραμπέλλου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως την Αρχαϊκή περίοδο, η συν-επιμέλεια ενός συλλογικού τόμου για τη διαμόρφωση των κρητικών πόλεων, καθώς και πολυάριθμα άρθρα για την Κρήτη και το Αιγαίο μεταξύ του 13ου και του 5ου αι. π.Χ. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές σε πολλές θέσεις της Κρήτης, κυρίως στο Σίσι και τη Δρήρο, καθώς και στην ΠύλαΚοκκινόκρεμο στην Κύπρο. Από το 2015 διευθύνει την αρχαιολογική έρευνα της ορεινής περιοχής του Ανάβλοχου υπό την αιγίδα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, η οποία περιλάμβανε μια διετή επιφανειακή έρευνα και στη συνέχεια πενταετές πρόγραμμα ανασκαφών.

