15ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου «Ταξίδι στον κόσμο»: 13 -14 Ιουνίου 2026 στην πλαζ του ΕΟΤ

Το 15ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου ανοίγει την αυλαία του στις 13&14 Ιουνίου 2026 στην πλαζ του ΕΟΤ και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους συμπολίτες & επισκέπτες να συμμετέχουν στις δράσεις που φιλοξενεί.



Ανάμεσα τους η δράση «ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ»: Μικροί Αρχαιολόγοι στην Αρχαία Αίγυπτο από το εργαστήριο Αρχαιολογίας και Τέχνης «Archaeolab» με κεντρική δράση την προσομοίωση ανασκαφής.



Έχετε αναρωτηθεί πώς ζούσαν οι άνθρωποι στις όχθες του Νείλου; Τι κρύβεται κάτω από την άμμο της Αρχαίας Αιγύπτου;

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Μέσα από ένα συναρπαστικό βιωματικό εργαστήριο τα παιδιά μεταμορφώνονται σε μικρούς αρχαιολόγους και ξεκινούν ένα ταξίδι ανακάλυψης στον κόσμο των Φαραώ. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ανασκαφικό σκάμμα, θα αναζητήσουν αιγυπτιακά ευρήματα θα τα παρατηρήσουν, θα τα καταγράψουν και θα αποκαλύψουν τα μυστικά ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της αρχαιότητας.



Η δράση συνδυάζει την αρχαιολογική εξερεύνηση με τη δημιουργική έκφραση προσφέροντας στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία μάθησης μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και την ανακάλυψη.



Βασισμένη στις αρχές της βιωματικής και διερευνητικής μάθησης, ενθαρρύνει την περιέργεια, την παρατήρηση και τη φαντασία, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία με τρόπο άμεσο, διασκεδαστικό και ουσιαστικό.



Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τον κόσμο μας!

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