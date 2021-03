Βαρδάκης: Στο έλεος εισπρακτικών εταιρειών χιλιάδες αγρότες και συνεταιρισμοί

Ανησυχία προκαλούν οι μεταλλάξεις κορωνοϊού που επικρατούν στη χώρα μας.

Στην Κρήτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 70 νέα κρούσματα μετάλλαξης του ιου, ενω ένα κρούσμα αφορά στην αφρικανική μετάλλαξη. Ειδικότερα στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν 46 νεά μεταλλαγμένα στελέχη (σύνολο 162). Στο Λασίθι ειχαμε 4 νέα μεταλλαγμένα κρούσματα (σύνολο 34). Στο Ρέθυμνο, οι νέες μεταλλάξεις ανέρχονται σε 16 (σύνολο 62) και τέλος στα Χανιά, οι μεταλλάξεις του τελευταίου 24ωρου είναι 4 (σύνολο 14).

Η ενημέρωση του ΕΟΔΥ

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of ConcernVOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation – VUI) B.1.1.318 . Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) (Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.

