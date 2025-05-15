Ανδρουλάκης: ''Στηρίζουμε την οικογένεια, στηρίζουμε την κοινωνία''

''Στηρίζουμε την οικογένεια, στηρίζουμε την κοινωνία'', τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας «βρίσκει την ελληνική οικογένεια αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Η ακρίβεια ροκανίζει το οικογενειακό εισόδημα δυσκολεύοντας την κάλυψη των βασικών αναγκών και των πάγιων οικονομικών υποχρεώσεων ενώ επιπλέον οι οικογένειες είναι αντιμέτωπες με:

– υψηλό ενεργειακό κόστος

– αυξήσεις 50% στα ενοίκια κατοικιών την τελευταία τετραετία

– υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία είναι, επίσης, αποκαλυπτικά του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει φορολογικά την οικογένεια. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού για την ανισότητα στη φορολογική επιβάρυνση. Το 2024 για έναν εργαζόμενο με δύο παιδιά η φορολογική επιβάρυνση άγγιξε το 37,3% του μέσου ακαθάριστου μισθού. Και όλα αυτά ενώ αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο οξυμένα δημογραφικά προβλήματα παγκοσμίως. Η ανάγκη για πιο αποτελεσματική και στοχευμένη φορολογική πολιτική, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ».

Για εμάς, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, «η οικογένεια είναι βασικός πυλώνας της κοινωνικής συνοχής» και διατυπώνει τις δεσμεύσεις του κόμματος για:

Καθιέρωση Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού για κάθε παιδί



Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών



Εξορθολογισμό των επιδομάτων με επικαιροποίηση των κριτηρίων και διεύρυνση των δικαιούχων



Διεύρυνση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων οικογενειών



Παροχή εργασιακών διευκολύνσεων και κινήτρων για τη μητέρα με στόχο την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής



Εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μητέρων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αυτοαπασχολουμένων καθώς και διεύρυνση των διευκολύνσεων και προς τους δυο γονείς



Πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών με χαμηλά ενοίκια σε νέες οικογένειες.

