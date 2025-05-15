Άργυρης Αγγελού: "Φλέρταρα” με την κατάθλιψη"
clock 21:00 | 15/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ο Αργύρης Αγγέλου και η Παρθένα Χοροζίδου βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και ο ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη μάχη που έδωσε ο ίδιος με την κατάθλιψη.

«Αν κοιτάξεις παιδικές μου φωτογραφίες, θα δεις ένα καταξανθό αδύνατο αγοράκι, πάρα πολύ συνεσταλμένο και ντροπαλό. Μέσα μου ήμουν ήσυχος ο καημένος. Πέρασα μία φάση μέσα στην εφηβεία και μετά το λύκειο “φλέρταρα” με την κατάθλιψη. Ανυπομονούσα να τελειώσει το σχολείο», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Τι είπε για την προσωπική του ζωή; «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή την εποχή κανένας από αυτούς που μας βλέπουν δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή. Δεν πιστεύω ότι στην ουσία ενδιαφέρουν κανέναν όλα αυτά. Εγώ όσες φορές ήμουν σε σχέση δεν έχω κρύψει τίποτα, δεν έχω στερηθεί τίποτα, το έχω ζήσει στο 100%».

