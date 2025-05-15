Σοκ: Μητέρα βίαζε και κακοποιούσε για χρόνια τις δύο κόρες της

Γροθιά στο στομάχι είναι η υπόθεση δύο κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη οι οποίες είχαν πέσειθύματα κακοποίησης από την ίδια τους τη μητέρα, μετατρέποντάς τις δύο αδερφές σε σεξουαλικά αντικείμενα.

Παρόλα αυτά, τα δύο νεαρά κορίτσια βρήκαν το θάρρος και όρθωσαν το ανάστημά τους όπως τονίζουν, με αποτέλεσμα να καταγγείλουν μετά από χρόνια τη μητέρα, τον πατέρα, αλλά και τους παππούδες για όλα αυτά που τους έκαναν.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή «Live News», το 2021 έγινε η πρώτη καταγγελία από την 14χρονη, τότε μικρή κόρη, που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας για ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης από την ίδια, τη μητέρα της.

Στη συνέχεια, τέλη του 2021 οι αδελφές καταγγέλλουν ότι η μάνα τις βίαζε από το 2005 έως το 2018. Μιλάνε για αυτή την περίοδο από το 2005, όταν η μεγάλη κόρη ήταν 5 χρονιών και η μικρή δεν είχε γεννηθεί ακόμη.

Image

Επιπλέον, καταγελούν και τον πατέρα τους και τους πατρικούς παππούδες για συμμετοχή στους βιασμούς τους.

Τα κορίτσια μιλώντας στο MEGA, περιέγραψαν τις αρρωστημένες σεξουαλικές συνευρέσεις, ζητούσαν την δικαίωσή τους και μάλιστα με αντίδικο την ίδια τους την μητέρα, με αποτέλεσμα τέσσερα χρόνια μετά να έρθει η στιγμή της δικαίωσης, μετά από έναν μεγάλο αγώνα στις δικαστικές αίθουσες.

Επιπροσθέτως, μετά το διαζύγιο των γονιών τους, άρχισε να τις κακοποιεί και ο εραστής της μητέρας τους.

Τελικά, οι 47χρονοι κατηγορούμενοι γονείς κατ’ ευφημισμό οδηγήθηκαν στην φυλακή καθώς κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Για την ίδια υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι ο παππούς και η γιαγιά των φερόμενων ως θυμάτων και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση προσέγγισης των εγγονών τους.

Ο πολύχρονος δικαστικός αγώνας

Τον Φεβρουάριο του 2025 βγήκε η πρώτη απόφαση, με τη μάνα να καταδικάζεται σε κάθειρξη 8 ετών για βιασμό της μικρής κόρης, ωστόσο την άφησαν εκτός φυλακής έως το Εφετείο.

Στις 13 Μαΐου 2025 αποφασίζεται η προφυλάκιση της μητέρας για τους βιασμούς διαρκείας 2005-2018 και των δύο κοριτσιών, ενώ προφυλακίζεται και ο πατέρας τους.

Image

Να σημειωθεί, ότι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν και τώρα πως είναι αθώοι.

«Ο μπαμπάς μου είχε σχέσεις με πολιτικούς, είναι πολιτικό πρόσωπο»

Οι δύο αδελφές, που έπεσαν θύματα βιασμού από την μητέρα τoyw δήλωσαν πως μετά από αυτές τις δικαστικές εξελίξεις «αισθανόμαστε ανακούφιση και δεν θα φοβόμαστε ότι θα την δούμε μπροστά μας».

«Μεγαλώσαμε κι εγώ και η αδελφή μου σε ένα καθεστώς φόβου. Οι γονείς μου ήταν αυτοί που τα έκαναν όλα έτσι, όταν ήμουν μικρή, ώστε να μην με πιστέψει κανένας κι αυτή ήταν η απειλή που δεχόμουν όλα αυτά τα χρόνια. Ο μπαμπάς μου είχε σχέσεις με πολιτικούς, είναι πολιτικό πρόσωπο. Μέχρι και στην παρέλαση της 25η Μαρτίου φέτος ήταν ανάμεσα σε παιδάκια και χαιρετούσε προέδρους και δημάρχους», είπε η 25χρονη καταγγέλλουσα.

Η κοπέλα ανέφερε ότι τόσο η Εκκλησία όσο και το Χαμόγελο του Παιδιού ήταν βασικοί αρωγοί τους στον αγώνα που έκανε με την αδελφή της για την δικαίωσή τους.

Image

«Ο πατέρας μου και η μητέρα μου με βίαζαν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου», λέει και συγκλονίζει η 19χρονη αδελφή της 25χρονης.

Τι είπε ο δικηγόρος των δύο αδελφών

Ο δικηγόρος των δύο αδελφών και θυμάτων, Στέλιος Θανασάρας, ανέφερε: «Οι γονείς αναφέρουν ότι τα κορίτσια τα έβγαλαν από το μυαλό τους».

Όπως είπε ο δικηγόρος οι γονείς έχουν καταθέσει πάνω από δέκα μηνύσεις σε βάρος των κοριτσιών και στον ίδιο αλλά και σε όποιο άλλο πρόσωπο αποπειράται να βοηθήσει τις αδελφές.

(φωτογραφίες από create.vista.com)

Διαβάστε επίσης:

Ξεσπά πατέρας θύματος στα Τέμπη: Στο τέλος θα μας πουν πως τα παιδιά μας αυτοκτόνησαν

Άλιμος: Φυλάκιση δύο ετών στη γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε στους κάδους απορριμμάτων