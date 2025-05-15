Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για τη δικογραφία για τα Τέμπη

Η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων των ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Νέας Αριστεράς και η από κοινού εξέταση του υλικού της δικογραφίας για τα Τέμπη συμφωνήθηκε στη συνάντηση Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Χαρίτση που διεξήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Μαΐου.

Όπως σημειώνεται σε κοινή άτυπη ενημέρωση των δύο κομμάτων, «οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νεάς Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης συναντήθηκαν σήμερα για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή για το έγκλημα των Τεμπών».

«Απαιτείται από όλους η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα»

Διατυπώθηκε, σύμφωνα με τα δύο κόμματα, «η κοινή βούληση να υπάρξει πλήρης διερεύνηση για απόδοση των ποινικών ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και για όλα τα αδικήματα, κάτι που αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κοινωνία που απαιτεί Δικαιοσύνη και Αλήθεια».

Τονίστηκε επίσης, όπως τονίζεται από ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέα Αριστερά, ότι «απαιτείται από όλους η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποφευχθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συσκότιση της αλήθειας και στη μη απόδοση ευθυνών. Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων και η εξέταση του υλικού της δικογραφίας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Διονύσης Καλαματιανός και ο βουλευτής Α΄Αθηνών της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

