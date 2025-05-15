Bελόπουλος: Το πόρισμα Καρώνη είναι για γέλια και για κλάματα - Είναι «ναι μεν, αλλά»

Επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» χαρακτηρίζοντάς τον ως το «μεγαλύτερο troll της κυβέρνησης» με αφορμή τη χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή σχετικά με το πόρισμα Καρώνη και τα όσα είχε υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τα Τέμπη.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews για το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι «είναι για γέλια και για κλάματα», υποστηρίζοντας ότι δεν απαντά στο ερώτημα πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα.

«Ποτέ δεν μίλησα για 25 τόνους ξυλολίου»

«Αν υπήρχε εισαγγελέας θα έπρεπε να συλλάβει τον κ. Φλωρίδη. Ποτέ στη Βουλή και σε ιδιωτική συνομιλία μου δεν είπα για είκοσι πέντε τόνους (ξυλόλιο). Διάβασα την πραγματογνωμοσύνη των συγγενών που μιλούσε για 15 τόνους ξυλολίου» υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος, δηλώνοντας στο ΕΡΤΝews ότι επιμένει στην άποψη ότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε απαγορευμένο φορτίο. Σύμφωνα με τον ίδιο η κυβέρνηση, με το πόρισμα Καρώνη, έκανε ένα επικοινωνιακό ντεμαράζ.

Aναφορικά με τον καθηγητή του ΕΜΠ τόνισε: «Τον εκτιμώ ως άνθρωπο αλλά το πόρισμα που έβγαλε είναι για γέλια και για κλάματα» σχολιάζοντας ότι έχει γενικεύσεις και «είναι μεν, αλλά». Όσον αφορά στα ευρήματα του πορίσματος δήλωσε ότι «επιστήμη δεν σημαίνει υπόθεση» διαβάζοντας έπειτα συγκεκριμένα αποσπάσματα από την έκθεση που υπογράφει η ομάδα του ΕΜΠ.

«Ο κ. Καρώνης δεν μας λέει πώς έγινε η πυρόσφαιρα», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε ξυλόλιο. Και όπως επισήμανε, «εργαλειοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο κ. Καρώνης είπε ότι τα βίντεο είναι πραγματικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βίντεο είναι πραγματικά, αλλά πιθανότατα προέρχονται από άλλη μέρα.

Αναφορικά με την πρόταση βόμβα που είχε προαναγγείλει είπε: «Πρότεινα στον κ. Φλωρίδη και τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουμε κάτι αυτονόητο, να ζητήσουμε από όλους, συγγενείς, πραγματογνώμονες και από το κράτος να απευθυνθούμε σε τρία παγκοσμίως κορυφαία πανεπιστήμια, που ασχολούνται με δυστυχήματα και να δεσμευτούμε από την αρχή να το αποδεχτούμε όλοι».

Τι είπε για τη διάταξη Φλωρίδη για τις off shore

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, επικρίνοντας τη χθεσινή διάταξη με την οποία επιτρέπεται σε στενούς συγγενείς πολιτικών να έχουν off shore εταιρείες. «Επί πέντε χρόνια οι βουλευτές δεν έκαναν πόθεν έσχες. Χθες κατάλαβα γιατί έγινε αυτό» δήλωσε στις «Συνδέσεις» ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» καταγγέλλοντας ως μείζον θέμα αδιαφάνειας την τροπολογία της κυβέρνησης. «Αν δείτε τα πόθεν έσχες των βουλευτών το επόμενο έτος, θα δείτε πολιτικούς από δύο ακίνητα να έχουν είκοσι δύο και άλλοι τριάντα και άλλοι υπουργοί από ένα ακίνητο, δεκαπέντε» είπε σημειώνοντας ότι όταν βγουν τα πόθεν έσχες θα πέσει βόμβα στη Βουλή.

Αποδίδοντας έναν βαρύ χαρακτηρισμό στον υπ. Δικαιοσύνης ο κ. Βελόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Μεγαλύτερο troll της κυβέρνησης είναι ο Φλωρίδης» καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι η διάταξη αυτή εξυπηρετεί ορισμένους υπουργούς και βουλευτές για συγκεκριμένους λόγους. «Έχω καταγγείλει στη Βουλή ότι συγγενείς πολιτικών να έχουν funds και να παίρνουν σπίτια των Ελλήνων», πρόσθεσε. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη λειτουργία των funds στην Ελλάδα που λειτουργούν, όπως είπε, χωρίς ΑΦΜ.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα αναφέρθηκε στη συνέχεια και στο θέμα των δημοσκοπήσεων διερωτώμενος πώς γίνεται η Ελλάδα των 11 εκατ. κατοίκων να έχει 72 εταιρείες δημοσκοπήσεων. «Αυτή η επικοινωνιακή αρρώστια να χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις και το σύστημα τις δημοσκοπήσεις πρέπει να σταματήσει» επισήμανε κάνοντας ειδική μνεία και στην εταιρεία Real Polls, που όπως υποστήριξε λειτουργεί ως «πειρατής».

Αλλάζοντας θέμα ο κ. Βελόπουλος κατήγγειλε ως απαράδεκτη την αύξηση που θα υπάρξει στους λογαριασμούς του νερού στο όνομα της ανάκτησης κόστους, που πέρασε από την Ευρωβουλή.

Σχετικά με το μεταναστευτικό δήλωσε ότι το κόμμα του θα αντιγράψει την πολιτική Τραμπ. «Δε θα μπορεί ο Πακιστανός, Αφγανός, Αφρικανός να στέλνει στη χώρα του λεφτά χωρίς να παίρνουμε το 20 % – 30% μίνιμουμ», εξήγησε.

Αναφορικά, τέλος με την προανακριτική, δήλωσε ότι η «Ελληνική Λύση» είναι σε επικοινωνία με τους συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, για να τους ετοιμάσουν τη δική τους πρόταση.

