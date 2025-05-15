Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υιοθετήθηκε η τροπολογία του Μανώλη Κεφαλογιάννη που καταδικάζει την Τουρκία για την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
clock 20:53 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Έκθεση Προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας (2023-2024) υιοθέτησε την τροπολογία του Μανώλη Κεφαλογιάννη, προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας, με την οποία καταδικάζεται η Τουρκία για τη διατήρηση της επίσημης απειλής πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμά της να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Ένα δικαίωμα, νόμιμο και αναφαίρετο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που έχει ψηφιστεί και κυρωθεί από 168 χώρες και αποτελεί πλέον εθιμικό δίκαιο.

Η συγκεκριμένη τροπολογία του Μανώλη Κεφαλογιάννη είχε υιοθετηθεί και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την πολιτική οικογένεια που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, και την συνυπέγραψε η εισηγήτρια της Έκθεσης Προόδου για την Τουρκία του ΕΛΚ Isabel Lima.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί επίσημη απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας (casus belli), σε περίπτωση που η τελευταία ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως και τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας»

Μανώλης Κεφαλογιάννης Ευρωπαικό Κοινοβούλιο Ελληνοτουρκικά
