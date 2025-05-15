Την μαστίγωσε και την χτυπούσε ο νονός της - Τρόμος για ανήλικη

Στη σύλληψη ενός 54χρονου για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη σε βάρος μιας 15χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα.







Σύμφωνα με την καταγγελία σε βάρος του 54χρονου στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Πάτρας, ο άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε τη 15χρονη -με καταγωγή από τη Μολδαβία- τουλάχιστον δύο φορές, στο σπίτι όπου διαμένουν. Η πρώτη φορά ήταν πριν το Πάσχα, όταν τη «μαστίγωσε» στην πλάτη και στα χέρια με καλώδιο φορτιστή κινητού τηλεφώνου, «προκαλώντας μελανιές και κοκκινίλες στο σώμα της». Η δεύτερη επίθεση κατεγράφη στις 9 Μαΐου, όταν ξέσπασε γρονθοκοπώντας την.







Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» ο 54χρονος είναι ο νονός της. Μαζί με τη σύζυγό του είχαν αναλάβει την επιμέλεια του κοριτσιού από την ηλικία των 7 ετών, όταν έφυγαν από τη ζωή οι γονείς της. Το κορίτσι, μάλιστα, φέρεται να αποκαλούσε «μπαμπά και μαμά» τον κακοποιητή της και τη γυναίκα του, οι οποίοι είναι γονείς ενός ανήλικου παιδιού.







Αποτέλεσμα της συστηματικής κακοποίησης ήταν, κατα πληροφορίες, η ανήλικη να αρχίσει να αυτοτραυματίζεται, ενώ είχε εκδηλώσει αυτοκτονικό ιδεασμό.







Οι Αρχές της Πάτρας κινητοποιήθηκαν μετά από καταγγελία που έγινε στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το πρόσωπο που κάλεσε τη γραμμή βοήθειας «1056» εκπέμποντας SOS, ήταν η ίδια η ανήλικη.







Το γεγονός επιβεβαίωσε στην «Π», ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, δηλώνοντας: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας καλούν τα ίδια τα παιδιά και μας ζητάνε να πάμε μαζί τους, για να καταθέσουν. Το 45% των κλήσεων είναι από παιδιά».







Το κορίτσι που με εισαγγελική εντολή φιλοξενείται από τη Δευτέρα, στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αν και απομακρύνθηκε από το σπίτι όπου διέμενε, παραμένει φοβισμένο και τρομοκρατημένο. Οπως μετέφεραν πηγές στην «Πελοπόννησο», υπάρχουν στιγμές που είναι ιδιαίτερα ανήσυχη λέγοντας πως «φοβάται ότι θα την βρει και θα τη σκοτώσει».

Είχε «μιλήσει» στο σχολείο

Άλλες πληροφορίες θέλουν την 15χρονη να έχει μιλήσει σε εκπαιδευτικούς του σχολείου της για όσα βίωνε, με τους υπεύθυνους ωστόσο να περιορίζονται στην κλήση του 54χρονου, ενημερώνοντάς τον σχετικά με τα λεγόμενα της ανήλικης.

