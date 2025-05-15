Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, χτύπησε γυναίκα και εξαφανίστηκε… ξυπόλητος!
clock 10:52 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/05), στην Πάτρα, όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου, υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ χτύπησε και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα συνέβησαν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι περίοικοι τον πλησίασαν, ζητώντας του εξηγήσεις. Προκλήθηκε επεισόδιο, χτυπήθηκε μία γυναίκα και εκλήθη η Αστυνομία.

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο… παράτησε το όχημά του, και έφυγε τρέχοντας ξυπόλητος προς άγνωστη κατεύθυνση.

