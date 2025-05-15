Μέγκαν Μαρκλ: Τα μυστικά της διατροφής της που την διατηρούν αδύνατη, νέα και υγιή

Η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, στη σειρά της στο Netflix With Love, Meghan, παρουσιάζει έναν υγιεινό τρόπο ζωής που πολλοί θα ήθελαν να υιοθετήσουν. Παρά τις επικρίσεις που έχει δεχτεί η εκπομπή, η διατροφική της φιλοσοφία ενσωματώνει αρχές που συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές οδηγίες για καλή υγεία, μακροζωία και ευεξία.

Προτεραιότητα στα ολικής άλεσης και ανεπεξέργαστα τρόφιμα

Η βάση της διατροφής της Meghan είναι τα ολικής άλεσης φαγητά, τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και τα ποιοτικά λιπαρά. Αυτές οι επιλογές, κοντά στη φυσική τους μορφή, είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, συμβάλλοντας στην καλή πέψη, την ενεργειακή επάρκεια και τη μακροχρόνια υγεία. Η προσέγγισή της θυμίζει τη μεσογειακή διατροφή, γνωστή για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της.

Σπιτικό μαγείρεμα και εποχιακά υλικά

Η Meghan δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σπιτικό φαγητό και στην κατανάλωση εποχιακών προϊόντων. Πέρα από τα διατροφικά οφέλη, αυτή η πρακτική προάγει και τη βιωσιμότητα. Το μαγείρεμα στο σπίτι τη βοηθά να έχει απόλυτο έλεγχο στα υλικά και να αποφεύγει τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα «γεύματα ενός τηγανιού» και οι απλές πιατέλες με ωμά λαχανικά δείχνουν ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.

Ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση

Η Meghan δεν υιοθετεί περιοριστικές δίαιτες. Τρώει vegan και χωρίς γλουτένη κατά τις καθημερινές, ενώ αφήνει περιθώριο για απόλαυση τα Σαββατοκύριακα. Όπως δηλώνει, το μυστικό είναι η ισορροπία – δεν στερείται πράγματα, αλλά τα εντάσσει με μέτρο. Με αυτή την διατροφή έχει παρατηρήσει βελτίωση στην επιδερμίδα και τα επίπεδα ενέργειάς της. Η ίδια τονίζει ότι πρόκειται για έναν τρόπο ζωής και όχι για στερητική δίαιτα.

Πρωινή ενέργεια και υγιεινά σνακ

Η ημέρα της ξεκινά με ζεστό νερό και λεμόνι, ενώ ακολουθεί πλιγούρι βρώμης με φυτικό γάλα, μπανάνες και αγαύη. Ενδιάμεσα γεύματα περιλαμβάνουν φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο και πράσινους χυμούς από σπανάκι, μήλο και τζίντζερ, τους οποίους προτιμά αντί για καφεΐνη.

Το μεσημεριανό ως το κυρίως γεύμα

Θεωρεί το μεσημεριανό το αγαπημένο της γεύμα και συνήθως καταναλώνει ένα πιο πλούσιο γεύμα τότε, όπως σασίμι ή σαλάτες, ακολουθούμενο από ένα ελαφρύτερο δείπνο.

