Τσουκαλάς: Ο Καραμανλής θέλει να διαλέξει και τον δικαστή και το αδίκημα που θα κριθεί για τα Τέμπη

«Είδαμε το πρωτοφανές, τον κ. Τριαντόπουλο να διαλέγει τον δικαστή που θα τον κρίνει. Εδώ φοβάμαι ότι ο κ. Καραμανλής θέλει να διαλέξει και τον δικαστή και το αδίκημα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς εν όψει του αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη.

Στον απόηχο της πραγματογνωμοσύνης του ΕΜΠ για την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1», ότι «επιχειρείται δια στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου στην ουσία να υποκατασταθούν η δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της».

«Δεν αλλάζει τις ευθύνες για πριν το 2023 και ούτε για το μπάζωμα»

Υπογράμμισε ότι το πόρισμα «δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά στις ευθύνες πριν το 2023, για τις οποίες συζητάμε για την προανακριτική του κ. Καραμανλή, αλλά ούτε και για το μπάζωμα. Ακόμη και αυτό το πόρισμα δεν δηλώνει βεβαιότητα αλλά πιθανολογεί καταστάσεις , ακριβώς γιατί λόγω του μπαζώματος – αλλοίωσης , δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα».

Αναφορικά με την πυρόσφαιρα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «για παράνομο φορτίο μίλησαν πρώτοι δύο πολιτικοί: ο κ. Βελόπουλος και ο πρωθυπουργός στον κ. Σρόιτερ. Άρα ο κ. Μαρινάκης πρέπει να απολογηθεί για τον πρωθυπουργό. Εμείς είπαμε ότι θέτουμε ερωτήματα βάσει αυτών που λένε τα πορίσματα. Ο κ. Καρώνης λέει ότι κανονικά δεν μπορεί να υπάρξει πυρόσφαιρα από έλαια σιλικόνης, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις συγκεκριμένων θερμοκρασιών. Γιατί πιθανολογεί; Διότι έγινε το μπάζωμα και δεν είναι δυνατή η διακρίβωση στοιχείων».

«Έχουμε το παράδοξο, να μας εγκαλεί η κυβέρνηση επειδή εμπιστευτήκαμε το κρατικό πόρισμα»

Διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχε στην εκπομπή του ίδιου σταθμού, πως «αποκλείετε να έχουμε στο τέλος δικαστικές αποφάσεις που να αθωώνουν πρόσωπα λόγω αμφιβολιών εξαιτίας της αδυναμίας διακρίβωσης συγκεκριμένων στοιχείων λόγω της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος ; Διότι, αν αυτό γίνει, σημαίνει ότι το μπάζωμα θα είναι τελικά η αιτία να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια».

Ερωτηθείς για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα έρθει ένα κρατικό πόρισμα πλήρως εγγυημένο και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα κάνει πρόταση δυσπιστίας πριν, αλλά θα περιμένει το επίσημο κρατικό πόρισμα. Δηλαδή, έχουμε το παράδοξο, να μας εγκαλεί η κυβέρνηση επειδή εμπιστευτήκαμε το κρατικό πόρισμα που η κυβέρνηση χαρακτήριζε επίσημο και έγκυρο».

Σχετικά με την τροπολογία για δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων πολιτικών σε offshore εταιρείες του εξωτερικού και τις δηλώσεις του υπουργού που ισχυρίστηκε πως δεν έχει αλλάξει τίποτα, ο εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «ο κ. Φλωρίδης απαντά σκοπίμως άλλα αντί άλλων για να συσκοτίσει. Δεν αρκεί να λέει ο υπουργός κάτι. Πρέπει να το λέει και η τροπολογία. Ο υπουργός δεν μπορεί προφορικά ή με δηλώσεις του να ερμηνεύει τους νόμους και να αλλάζει το νόημά τους. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Με την ισχύουσα διατύπωση, αν σύζυγος του Χ πολιτικού βρεθεί με εταιρεία στην αλλοδαπή, δεν θα επικαλεστεί την τοποθέτηση Φλωρίδη στον ΣΚΑΪ. Τον νόμο θα επικαλεστεί για να μην έχει νομικές συνέπειες. Να είμαστε σοβαροί. Ακόμη, όμως, και να το αλλάξει, υπάρχει μια αρχική πρόθεση που αποτυπώθηκε σαφώς. Το ότι ήρθε η κυβέρνηση να το περάσει έτσι, είναι δεδομένο».

Διαβάστε επίσης:

Στην Αττάλεια ο Γεραπετρίτης για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Γεωργιάδης για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους ασθενείς: Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο