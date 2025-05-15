Οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο το 2025 - Στη 13η θέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Για τρίτη συνεχή χρονιά και για πέμπτη συνολικά φορά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο. Στα 40 του πλέον, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου "αγγίζει" νέα ρεκόρ. Τους τελευταίους 12 μήνες, συνυπολογίζοντας την αμοιβή του ως παίκτη της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία καθώς και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός γηπέδων, ο Ρονάλντο εισέπραξε περίπου 275 εκατ. δολάρια προ φόρων και αμοιβών ατζέντηδων - η τρίτη καλύτερη χρονιά από εν ενεργεία αθλητή που κατέγραψε ποτέ το Forbes.

Σε αυτήν τη λίστα όλων των εποχών, τον Ρονάλντο ξεπερνά μόνο ο πυγμάχος Φλόιντ Μέιγουεδερ, ο οποίος κέρδισε 300 εκατ. δολάρια το 2015 και 285 εκατ. δολάρια το 2018. Στη λίστα του 2025, ο Ρονάλντο προπορεύεται του Νο2, του γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ, Στίβεν Κάρι, κατά 119 εκατ. δολάρια.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή, αν σκεφτεί κανείς ότι τα 156 εκατ. δολαρίων που εισέπραξε το 2025 ο Κάρι αποτελεί ρεκόρ για το μπάσκετ, ξεπερνώντας τα 128,2 εκατ. δολάρια που έλαβε πέρυσι ο Λεμπρόν Τζέιμς. Και υπάρχουν πολλές ακόμη εντυπωσιακές αμοιβές μεταξύ των 10 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του 2025: ο Τζέιμς σημείωσε προσωπικό ρεκόρ με τα 133,8 εκατ. δολάρια και βρίσκεται στο Νο 6. Στο μεταξύ, ο quarterback της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Dallas Cowboys, Ντακ Πρέσκοτ (Νο 4, 137 εκατ. δολάρια) και ο outfielder της ομάδας μπέιζμπολ New York Mets, Χουάν Σότο (Νο 7, 114 εκατ. δολάρια) έσπασαν τα ρεκόρ για τα πρωταθλήματα του NFL και του MLB αντίστοιχα.

Συνολικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές αμείφθηκαν με 1,4 δισ. δολάρια το 2025, ελαφρώς περισσότερα από τα 1,38 δισ. δολάρια για το 2024 και ποσό-ρεκόρ από το 1990 που το Forbes καταρτίζει τη λίστα του. Φέτος είναι η δεύτερη φορά, μετά την περσινή χρονιά, που και οι 10 συμμετέχοντες του top-10 έχουν κερδίσει έκαστος περισσότερα των 100 εκατ. δολαρίων. Το ορόσημο αυτό έπιασαν και ο πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών Αλεξάντρ Ουσίκ (101 εκατ. δολάρια) και ο παίκτης του γκολφ Τζον Ραμ (100 εκατ. δολάρια) μένοντας εκτός 10άδας, στο Νο 11 και Νο 12 αντίστοιχα.

Στη 13η θέση στον κόσμο βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις συνολικές απολαβές του το 2025 να φτάνουν τα 94,4 εκατ. δολάρια. Εξ αυτών, η αμοιβή του από τους Μιλγουόκι Μπακς ανέρχεται στα 49,4 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδά του από δραστηριότητες εκτός γηπέδου στα 45 εκατ. δολάρια.

Δύο αθλητές -ο Κάρι και το "φαινόμενο" των Los Angeles Dodgers (μπέιζμπολ), ο Σοχέι Οχτάνι (Νο. 9, 102,5 εκατ. δολάρια)- έφτασαν σε εννιαψήφια νούμερα τους τελευταίους 12 μήνες μόνο με τα έσοδα τους εκτός γηπέδου, εισπράττοντας περίπου 100 εκατ. δολάρια έκαστος από χορηγίες, εμφανίσεις, αναμνηστικά και δικαιώματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, άλλοι τρεις αθλητές έχουν πετύχει αυτό το κατόρθωμα ενόσω ήταν ενεργοί αθλητές: ο αθλητής πάλης ΜΜΑ Κόνορ ΜακΓκρέγκορ (158 εκατ. δολάρια το 2021), ο παίκτης του γκολφ Τάιγκερ Γουντς (105 εκατ. δολάρια το 2009) και ο τενίστας Ρότζερ Φέντερερ (100 εκατ. δολάρια το 2020).

Ούτε ο Κάρι ούτε ο Οχτάνι έχουν κάποια επιχειρηματική σχέση με τη Σαουδική Αραβία (εξ όσων είναι γνωστό), γεγονός που τους καθιστά κάτι σαν... εξαίρεση για τους αθλητές της εισοδηματικής τους τάξης. Τρία χρόνια αφότου το αραβικό βασίλειο "αναστάτωσε" το αθλητικό τοπίο με τη δημιουργία του LIV Golf, τέσσερα μέλη του top -10 για τη φετινή χρονιά 2025 έχουν σημαντικούς δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία. Ο Τάισον Φιούρι (Νο 3, 146 εκατ. δολάρια) πάλεψε δύο φορές με τον Ουσίκ στο Ριάντ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι (Νο 5, 135 εκατ. δολάρια) έχει μια τεράστια συμφωνία χορηγίας για την προώθηση της χώρας ως τουριστικού προορισμού, που του απέφερε πολλά από τα 75 εκατ. δολάρια που κέρδισε εκτός γηπέδω το 2025. Ο Καρίμ Μπενζεμά (Νο. 8, 104 εκατ. δολάρια) είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Σαουδικής Αραβίας, αφού αγωνίζεται στην ποδοσφαιρική ομάδα Αλ Ιτιχάντ.

Ο Ρονάλντο αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Saudi Pro League εδώ και δυόμισι σεζόν και εισπράττει περίπου 225 εκατ. δολάρια ετησίως εκτός γηπέδου για να το κάνει. Όταν κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή, το 2016, τα συνολικά έσοδα του Ρονάλντο ανέρχονταν στα 88 εκατ. δολάρια, ενώ έναν χρόνο μετά σκαρφάλωσε στα 93 εκατ. δολάρια. Σήμερα, με αυτά τα ποσά, δεν θα περνούσε πάνω από τη 14η θέση της λίστας.

Το Top-10

1. Κριστιάνο Ρονάλτο • $275 εκατ.







Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 40 | Εθνικότητα: Πορτογαλία | Αμοιβές εντός γηπέδου: $225 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $50 εκατ.

2. Στίβεν Κάρι • $156 εκατ.

Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 37 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Αμοιβές εντός γηπέδου: $56 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $100 εκατ.

3. Τάισον Φιούρι • $146 εκατ.

Άθλημα: Μποξ | Ηλικία: 36 | Εθνικότητα: Μεγάλη Βρετανία | Αμοιβές εντός γηπέδου: $140 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $6 million

4. Ντακ Πρέσκοτ • $137 εκατ.

Άθλημα: Αμερικανικό ποδόσφαιρο | Ηλικία: 31 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Αμοιβές εντός γηπέδου: $127 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $10 εκατ.

5. Λιονέλ Μέσι • $135 εκατ.

Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 37 | Εθνικότητα: Αργεντινή | Αμοιβές εντός γηπέδου: $60 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $75 εκατ.

6. ΛεΜπρον Τζέιμς • $133,8 εκατ.

Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 40 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Αμοιβές εντός γηπέδου: $48,8 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $85 εκατ.

7. Χουάν Σότο • $114 εκατ.

Άθλημα: Μπέιζμπολ | Ηλικία: 26 | Εθνικότητα: Δομινικανή Δημοκρατία | Αμοιβές εντός γηπέδου: $109 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $5 εκατ.

8. Καρίμ Μπενζεμά • $104 εκατ.

Αθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 37 | Εθνικότητα: Γαλλία | Αμοιβές εντός γηπέδου: $100 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $4 εκατ.

9. Σοχέι Οχτάνι • $102,5 εκατ.

Άθλημα: Μπέιζμπολ | Ηλικία: 30 | Εθνικότητα: Ιαπωνία | Αμοιβές εντός γηπέδου: $2,5 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $100 εκατ.

10. Κέβιν Ντουράντ • $101,4 εκατ.

Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 36 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Αμοιβές εντός γηπέδου: $51,4 εκατ. | Αμοιβές από δραστηριότητες εκτός γηπέδου: $50 εκατ.

