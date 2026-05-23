Κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, αγγίζει τους 38 βαθμούς σε Ισπανία και Γαλλία

Από μια μάλλον κρύα άνοιξη στον πρώιμο καύσωνα πέρασε μέσα σε ελάχιστες ημέρες η δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες κατά τόπους να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς και σκαρφαλώνουν προς τους 40 βαθμούς, χωρίς ακόμη να έχει τελειώσει ο Μάιος.







Χθες και σήμερα στη Γαλλία και την Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε δεκάδες πόλεις, ειδικά στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας και τη νότια και κεντρική Ισπανία.







Η Ισπανία με την Πορτογαλία, τη Γαλλία όπως και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που παγιδεύει τη θερμότητα και την ανεβάζει σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα.







Οι προβλέψεις για τη Γαλλία μιλούν για ένα θερμό Σαββατοκύριακο και ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Les journées de lundi et mardi s'annoncent tout simplement historiques. Déjà en place sur le pays, le puissant dôme de chaleur va continuer de se renforcer et devrait atteindre des hauteurs de géopotentiel tout juste exceptionnelles. Selon la climatologie de référence ERA5… pic.twitter.com/dfOMusvQ3Y — Météo Décrypte (@Meteo_Decrypte) May 23, 2026









Ενδεικτικά στη Ναντ η πρόβλεψη είναι για 35 βαθμούς Κελσίου, στη Λα Ροσέλ στους 34 και 33 στη Βρέστη – και οι τρεις είναι πόλεις πάνω ή πολύ κοντά στον ωκεανό. Σε κάθε περίπτωση είναι θερμοκρασίες 10 με 15 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή.







Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Παρασκευή στο Καπρετόν (35,2 βαθμοί) αλλά και στην Ανγκουλέμ (32,9 βαθμοί σε πόλη μακριά από τη θάλασσα).







Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πρωτοφανείς για τον Μάιο σε διάρκεια και ένταση. Η πρόβλεψη είναι ότι στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 22,9 βαθμών από το 2017.

EUROPEAN HEAT WAVE



Extremely hot air from MOROCCO (44.9C today)



reached Northern Spain and SW France



MONTHLY RECORDS



SPAIN



36.1 Gijon



35.5 Oviedo



35.1 Donostia



and many others



FRANCE



36.2 Cap Ferret



and 19 more records (see list by Meteociel 👇)







‼️Hotter next days.(34C+ in UK) https://t.co/XOyYtDhzyi pic.twitter.com/rOhp9lEG5g — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 22, 2026









Ακόμη εντονότερα ήταν τα φαινόμενα και στην Ισπανία όπου το θερμόμετρο είχε καταγράψει τους 37,7 βαθμούς, ενώ η πρόβλεψη είναι για 38 βαθμούς στα νότια της χώρας.







Η κατάσταση είναι παρόμοια με τη Γαλλία, με τους μετεωρολόγους σε Ισπανία και την Πορτογαλία να προβλέπουν μια καυτή εβδομάδα.







Στη Βρετανία είναι πιθανό να δούμε από τη Δευτέρα, να καταρρίπτεται το ρεκόρ για τον Μάιο που είναι 32,8 βαθμοί Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται εξίσου καυτό με θερμοκρασίες που καθημερινά θα βρίσκονται στους 26-28 βαθμού;ς για μεγάλες περιοχές της χώρας.







Ακόμη και στην Ιταλία περιμένουμε θερμοκρασίες μέχρι και 35 βαθμούς στα βόρεια και τα κεντρικά, δηλαδή συνθήκες Ιουνίου.







Φωτογραφίες: Reuters

