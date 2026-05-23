radio icon100.6 FM KnossosFM
Εμπολα: 10 αφρικανικές χώρες «σε κίνδυνο να πληγούν» από την επιδημία
Δέκα αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να επηρεαστούν από τον ιό Έμπολα, πέρα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, προειδοποίησε το Σάββατο η υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.

«Έχουμε 10 χώρες σε κίνδυνο», δήλωσε ο Ζαν Κασέγια, επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC), απαριθμώντας την Αγκόλα, το Μπουρούντι, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Αιθιοπία, την Κένυα, τη Ρουάντα, το Νότιο Σουδάν, την Τανζανία και τη Ζάμπια.

