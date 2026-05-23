Ο Ρίκι Μάρτιν δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνο σε συναυλία του

Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία του Ricky Martin στο Μαυροβούνιο, όταν άτομο από το κοινό εκτόξευσε δακρυγόνο προς τη σκηνή, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της εμφάνισής του και την απομάκρυνση θεατών από τον χώρο.







Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στην Ποντγκόριτσα, όπου ο 54χρονος τραγουδιστής εμφανιζόταν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του «Ricky Martin Live». Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών του, Ροντίνε Αλκαλά, το δακρυγόνο εκτοξεύτηκε προς τη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας το κοινό να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο.







Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της αποψινής συναυλίας του Ρίκι Μάρτιν στο Μαυροβούνιο, όπου ο καλλιτέχνης ξεκινούσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του “Ricky Martin Live”, ένα άτομο εκτόξευσε δακρυγόνο προς τη σκηνή, προκαλώντας αιφνίδια διακοπή της συναυλίας, ενώ οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και έλαβαν βοήθεια».

Στη συνέχεια διευκρινίζεται ότι, για λόγους ασφαλείας ο τραγουδιστής και η ομάδα του αποχώρησαν άμεσα από τη σκηνή, έως ότου οι τοπικές Αρχές διαπιστώσουν ότι η κατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο. «Ως προληπτικό μέτρο, ο Ρίκι Μάρτιν και όλη η ομάδα του αποχώρησαν αμέσως από τη σκηνή, ενώ το προσωπικό ασφαλείας και οι τοπικές Αρχές εργάζονταν για να περιορίσουν το περιστατικό και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παρευρισκομένων», σημειώνεται.

