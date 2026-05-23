Μεγάλο πλήγμα στην απάτη - Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που «ρήμαξε» στοιχηματικές με κέρδη €170.000

Στα χέρια των Αρχών έπεσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε περιοχή του Κιλκίς, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη άνω των 170.000 ευρώ και εξαπατώντας παράλληλα δύο στοιχηματικές εταιρείες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, οδηγώντας στη σύλληψη πέντε ατόμων ηλικίας 31 έως 35 ετών, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία ταυτοποιημένα άτομα, ενώ επιπλέον 45 πρόσωπα κατηγορούνται για συνέργεια, απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 31χρονος που είχε τον ηγετικό ρόλο χρησιμοποιούσε στοιχηματικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τους οποίους εξασφάλιζαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μέσω στρατολόγησης.

Αφού αποκτούσε πρόσβαση στους λογαριασμούς, εντόπιζε σε πραγματικό χρόνο λανθασμένες αποδόσεις σε αθλητικά γεγονότα, γνωστές ως «off prices» ή «λάθη trader», και προχωρούσε σε μαζικά στοιχήματα μέσω πολλών διαφορετικών λογαριασμών ταυτόχρονα.

Η οργάνωση εκμεταλλευόταν επίσης τα bonus εγγραφής που προσέφεραν οι στοιχηματικές εταιρείες, καθώς και τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης στοιχημάτων (cash out), αυξάνοντας σημαντικά τα παράνομα κέρδη της.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM ώστε να μην εντοπίζεται η ύποπτη δραστηριότητα από τις εταιρείες στοιχηματισμού.

Τα χρήματα και οι κατασχέσεις

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ οικονομικά στοιχεία έδειξαν ασυνήθιστα μεγάλες χρηματικές ροές στον τραπεζικό λογαριασμό του 31χρονου ήδη από το 2023.

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο ίδιος φέρεται να είχε εμπλοκή και σε δεύτερο κύκλωμα που σχετιζόταν με μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και κατάστημα κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μετρητά άνω των 8.000 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις και τραπεζικά στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.

