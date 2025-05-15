Ζήνα για Σάττι: "Δεν μπορεί να ενσωματωθεί στη σόουμπιζ"

Η Πέγκυ Ζήνα κλήθηκε να σχολιάσει έναο πρόσφατο περιστατικό ανάμεσα στη Μαρίνα Σάττι και δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο. Η τραγουδίστρια εξέφρασε την άποψη ότι η συνάδελφός της δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στους κανόνες της σόουμπιζ.

«Έχω καταλάβει ότι η Μαρίνα Σάττι δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην ελληνική σόουμπιζ. Δεν μπορεί λίγο να χωνέψει ότι θα έρχονται δημοσιογράφοι εκεί που δεν τους θέλουμε, θα μας ρωτάνε πράγματα πάντα που μπορεί να μην θέλουμε. Αν θέλεις όμως να είσαι επώνυμος και να απασχολείς σε αυτόν τον χώρο, γιατί κάνουμε μια δουλειά που απευθύνεται στον κόσμο και οι δημοσιογράφοι είναι έμμεσοι συνεργάτες μας, πρέπει αυτό να το σεβαστείς», ανέφερε.

