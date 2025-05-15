Χάρης Μαμουλάκης στη Βουλή: Να δημοσιοποιηθεί άμεσα η σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο

Την κατάθεση στη Βουλή αντιγράφου της υπογραφείσας σύμβασης παραχώρησης για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά του ΒΟΑΚ και της έκθεσης προσυμβατικού ελέγχου που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητάει με σχετική Κοινοβουλευτική παρέμβαση ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή του Τομεάρχη Μεταφορών και Υποδομών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

«Ο κόσμος της Κρήτης πρέπει να γνωρίζει τι υπέγραψε η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, έπειτα από μια αδικαιολόγητη 7ετή περίπου καθυστέρηση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Όπως έχουμε τονίσει, πότε άλλοτε ένα τόσο σημαντικό έργο για την ανάπτυξη του νησιού μας, όπως είναι το έργο του ΒΟΑΚ, δεν έχει συναντήσει τόσα θολά σημεία. Και είναι απαράδεκτο ότι ακόμα και μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι Κρητικοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς περιλαμβάνει, αλλά και το εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο που θα κρίνει το τελικό κόστος του έργου αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του: Τι πρόκειται να γίνει με τις απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την πλειονότητα του νέου δικτύου. Η μη ολοκλήρωση τους ενώ η σύμβαση βαίνει προς κύρωση από την Βουλή, επομένως ενεργοποιείται και το χρονοδιάγραμμα, βαραίνει την Κυβέρνηση με κίνδυνο να επιβαρύνει και τα κρατικά ταμεία καθώς ο παραχωρησιούχος εφόσον οι απαλλοτριώσεις δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως, θα είναι σε θέση να εγείρει αξιώσεις από το δημόσιο για τις όποιες καθυστερήσεις. Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση, άμεσα.».

