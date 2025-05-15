ΔΕΥΑΗ: Κατασκευή νέων δικτύων όμβριων υδάτων στις Μεσαμπελιές

Δύο σημαντικά έργα υλοποιεί η ΔΕΥΑΗ, κατασκευάζοντας νέα δίκτυα ομβρίων υδάτων και τοποθετώντας αγωγούς επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικό νερό

Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή νέων δικτύων όμβριων υδάτων στην 4η Δημοτική Κοινότητα στην περιοχή των Μεσαμπελιών. Για τις ανάγκες των εργασιών το τμήμα της οδού Ανθέων από τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Χαράλαμπου θα παραμείνει κλειστό στις 16 και 17 Μαΐου. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω των οδών Νιργιανού και Νικ. Ανωγειανάκη.

Επίσης, στις 19 και 20 Μαΐου, το τμήμα της οδού Ευμαθίου, από την συμβολή της με την οδό Ανθέων, έως την συμβολή της με την οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου θα παραμείνει κλειστό. Η εκτροπή της κυκλοφορίας για τα οχήματα που φτάνουν στο αποκλεισμένο τμήμα από ανατολικά θα γίνεται μέσω των οδών Ανθέων, Νιργιανού και Νικ. Ανωγειανάκη. Η εκτροπή της κυκλοφορίας για τα οχήματα που φτάνουν στο αποκλεισμένο τμήμα από δυτικά θα γίνεται μέσω των οδών Παπαπέτρου Γαβαλά, Φαιστού και Ανθέων.

Τοποθέτηση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικό νερό

Το δεύτερο έργο της ΔΕΥΑΗ αφορά την τοποθέτηση αγωγών που θα δώσουν αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες μέσω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στις περιοχές των Γουρνών και του Χιλιόκαμπου.

Ειδικότερα, στην περιοχή των Γουρνών από την Πέμπτη 15/5 θα πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων, στην οδό Αγ. Αντωνίου και Νικολάου, από την οδό Κλυμένου έως οδό Μαρκατάκη, στο πλαίσιο του έργου «Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση». Σε αυτό το πλαίσιο, από τις 15/5 έως και τις 7/6 η οδός Αγ. Αντωνίου και Νικολάου, από την οδό Κλυμένου έως οδό Μαρκατάκη, θα παραμείνει κλειστή μετά την σχετική αδειοδότηση (ΦΕΚ 1639/4-4-2025). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται διαμέσου του οικισμού Γουρνών από τις παράλληλες οδούς Εμμανουήλ Χατζάκη και Μαρκατάκη δυτικά.

Επίσης, στο πλαίσιο κατασκευής των δικτύων του έργου, συνεχίζονται οι εργασίες στην περιοχή Χιλιόκαμπος και συγκεκριμένα στην ανώνυμη τσιμεντοστρωμένη αγροτική οδό από Ζερβού Μετόχι έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου του Δ.Δ. Αγίου Βλάση και η οδός θα είναι κλειστή τοπικά κατά τμήματα. Η κυκλοφορία στην περιοχή αυτή θα εκτελείται μέσω των λοιπών αγροτικών οδών. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των πολιτών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι η ταλαιπωρία θα είναι προσωρινή, ενώ το έργο θα είναι μόνιμο.

