Εργοτέλης: Παρελθόν ο Χριστοδούλου από τη θέση του προπονητή, συνεχίζει ως τεχνικός διευθυντής!

Ανακατατάξεις στην ομάδα μπάσκετ του Εργοτέλη, καθώς ο Αλέξης Χριστοδούλου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία.

Όπως ανακοίνωσαν οι «κιτρινόμαυροι» ο έμπειρος προπονητής υπέβαλλε την παραίτηση του και αποτελεί παρελθόν, όμως θα συνεχίσει στον ρόλο που είχε ως τεχνικός διευθυντής, αλλά και ως προπονητής των ακαδημιών.

Αναλυτικά: «Το σωματείο μας ανακοινώνει την παραίτηση του coach Αλέξη Χριστοδούλου από την θέση του προπονητή του Ανδρικού τμήματος μας!

Ο coach Χριστοδούλου μετά από 2 χρόνια στο τιμόνι της Ανδρικής μας ομάδας αποφάσισε να απέχει από το συγκεκριμένο πόστο του σωματείου παραμένοντας στην διαχείριση του έμψυχου δυναμικού του σωματείου από την θέση του Τεχνικού Διευθυντή και ως προπονητής στις Ακαδημίες του συλλόγου.

Στα 2 χρόνια στο Ανδρικό τμήμα η ομάδα μας έγραψε ιστορία όντας η μοναδική ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή ΕΚΑΣΚ 23-24 ως αήττητη και την άνοδο στη National League 2 όπως και το Κύπελλο της ΕΚΑΣΚ.

Η σεζόν 2024-2025 βρήκε την ομάδα μας στη National League 2 και μετά από μια πολύ απαιτητική και δύσκολη χρονιά η ομάδα μας ηττήθηκε με 2-1 στα Playouts και έτσι επήλθε ο υποβιβασμός ξανά στο Τοπικό Πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ».

Ο πρώην πλέον τεχνικός της ανδρικής ομάδας του Εργοτέλη τόνισε στην δήλωση του: «Μετά από δύο χρόνια παραμονής στην ανδρική ομάδα του Εργοτέλη με μια άνοδο και έναν υποβιβασμό, επιλέγω να μην συνεχίσω στο ανδρικό τμήμα και να βοηθήσω την ομάδα από άλλο πόστο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα αυτά τα δύο χρόνια. Επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου σε αυτήν την πορεία, τον assistant coach Βασίλη Μαιστρελη, τον fitness coach Παντελή Χριστοδούλου και τον team manager Δημήτρη Βογιάκη, γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί σε κλίμα συνεργασίας και ηρεμίας. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του φυσικοθεραπευτή μας Κώστα Παπουτσάκη και σημαντική η στήριξη από την πλευρά της διοίκησης τον Βαγγέλη Γιαννουλάκη και την Βαγγελιώ Χατζηπάνου-Γιαννουλάκη. Τέλος να ευχαριστήσω τον κόσμο που στήριξε την ομάδα αυτά τα δύο χρόνια και στα εύκολα και στα δύσκολα. Συνεχίζουμε...».