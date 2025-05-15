ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 19:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στον λιμενοβραχίονα
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
clock 18:37 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο βόρειο τμήμα του λιμενοβραχίονα, πλησίον του Φάρου του ενετικού λιμένα Χανίων, προσάραξε σήμερα το μεσημέρι ένα εκμισθούμενο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χανίων καθώς και ένα έτερο σκάφος της εταιρείας, το οποίο παρέλαβε τους επιβαίνοντες και τους αποβίβασε με ασφάλεια στο λιμάνι των Χανίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, απαγορεύτηκε ο απόπλους του εκμισθούμενου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Διαβάστε επίσης:

Φράγμα Αποσελέμη: Αγανάκτηση για το νερό που χάνεται στη θάλασσα - Τι απαντά στο Ράδιο Κρήτη ο ΟΑΚ

Ηράκλειο: «Σαφάρι» κλήσεων στους πεζόδρομους για παράνομη στάθμευση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σκάφος Λιμεναρχείο Λιμενικό Σώμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis