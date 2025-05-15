Κρήτη: Σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στον λιμενοβραχίονα

Στο βόρειο τμήμα του λιμενοβραχίονα, πλησίον του Φάρου του ενετικού λιμένα Χανίων, προσάραξε σήμερα το μεσημέρι ένα εκμισθούμενο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χανίων καθώς και ένα έτερο σκάφος της εταιρείας, το οποίο παρέλαβε τους επιβαίνοντες και τους αποβίβασε με ασφάλεια στο λιμάνι των Χανίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, απαγορεύτηκε ο απόπλους του εκμισθούμενου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Διαβάστε επίσης:

Φράγμα Αποσελέμη: Αγανάκτηση για το νερό που χάνεται στη θάλασσα - Τι απαντά στο Ράδιο Κρήτη ο ΟΑΚ

Ηράκλειο: «Σαφάρι» κλήσεων στους πεζόδρομους για παράνομη στάθμευση