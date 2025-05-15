Η λίστα με τα δώρα που έλαβαν τα μέλη της κυβέρνησης το 2024

Στη δημοσίευση του καταλόγου αντικειμένων που προσφέρθηκαν ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς για το έτος 2024 προχώρησε το vouliwatch.

Όπως σημειώνει, ούτε φέτος είχε προχωρήσει η Προεδρία της Κυβέρνησης στην εμπρόθεσμη ανάρτηση της λίστας δώρων, ως οφείλει από το νόμο, και υπενθυμίζει, για 2η χρονιά, η δημοσίευση έγινε κατόπιν δικής πίεσης του Vouliwatch.

Παράλληλα, το vouliwatch χαιρετίζει την -έστω και κατόπιν πιέσεως και ύστερη για μια ακόμη χρονιά- ανάρτηση του καταλόγου με τα δώρα των μελών της Κυβέρνησης και των Υπουργών για το έτος 2024, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τους εξής προβληματισμούς:

Η λίστα εμφανίζεται εντελώς ανεπίσημη, χωρίς ημερομηνία ούτε υπογραφή ή κάποιο άλλο στοιχείο που να υποδεικνύει τον εκδότη του εγγράφου ή την υπηρεσία από την οποία προέρχεται.

Περιλαμβάνει πολύ λίγα δώρα, σε πολύ λίγα πρόσωπα. Ειδικότερα, ως αποδέκτες των 18 συνολικά δώρων εμφανίζονται μόνο 4 πρόσωπα – ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, η Υπουργός Τουρισμού και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – με την πλειονότητα των δώρων να έχουν δοθεί προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει, η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και 60 Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, και διερωτάται αν όλα τα υπόλοιπα δώρα όλων των υπόλοιπων μελών της Κυβέρνησης ήταν κάτω της αξίας των 200 ευρώ και όχι υποχρεωτικώς δηλωθέντα.

Συμπερασματικά, καταλήγει το vouliwatch, η ανάρτηση του καταλόγου είναι μια σημαντική δικαίωση στον αγώνα για διαφάνεια και λογοδοσία, αλλά, όπως και τόσες άλλες υποθέσεις διαφάνειας στη χώρα μας, πραγματοποιείται μετά από πίεση, εκπρόθεσμα και εσπευσμένα και φαντάζει πρόχειρη και λειψή.

