ΗΠΑ: Στον ΟΗΕ και στις τελετές αποφοίτησης των παιδιών του ο Μητσοτάκης

Για τις ΗΠΑ με πτήση της γραμμής αναχωρεί σήμερα, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στις τελετές αποφοίτησης των παιδιών του.
Στη συνέχεια, την Τρίτη, θα προεδρεύσει και θα μιλήσει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την προσεχή Τετάρτη.
