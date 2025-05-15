ΗΠΑ: Στον ΟΗΕ και στις τελετές αποφοίτησης των παιδιών του ο Μητσοτάκης

Για τις ΗΠΑ με πτήση της γραμμής αναχωρεί σήμερα, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.







Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στις τελετές αποφοίτησης των παιδιών του.







Στη συνέχεια, την Τρίτη, θα προεδρεύσει και θα μιλήσει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.







Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την προσεχή Τετάρτη.

