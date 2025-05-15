Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας "πέρασε" το Τουριστικό Καταφύγιο του Τσούτσουρα

Σημαντική η σημερινή ημέρα για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τον παραθαλάσσιο οικισμό του Τσούτσουρα, καθώς υπεγράφη στην Αθήνα, η σύμβαση παραχώρησης του τουριστικού καταφυγίου Τσούτσουρα, μεταξύ του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Η παραχώρηση του αγκυροβολίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ήταν ένα πολύχρονο αίτημα ενώ ανοίγει νέους δρόμους για την περιοχή!

Σηματοδοτεί την αναβάθμιση της εικόνας του μοναδικού παραθαλάσσιου οικισμού και δημοφιλούς προορισμού του Δήμου που μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο, με την ανάλογη ενίσχυση του Δήμου από την Πολιτεία για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του τουριστικού καταφυγίου, με επίκεντρο την υλοποίηση των αναγκαίων έργων ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, δήλωσε:

«Η παραχώρηση του τουριστικού λιμένα Τσούτσουρα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, είναι ένα μακροχρόνιο αίτημα αλλά και μια αδήριτη ανάγκη προκειμένου να δρομολογηθεί τόσο η ολοκλήρωση και η λειτουργία του, όσο και η αποκατάσταση και προστασία των παρακείμενων ακτών.

Η βούληση τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο και του Υπουργείου Τουρισμού, όπως εκφράστηκε από την Υπουργό κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι να συνεχιστεί η συνεργασία μέσω του Τεχνικού Συμβούλου που θα διασφαλίσει το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να προχωρήσει η β' φάση του λιμανιού και να καταστεί απόλυτα λειτουργικό, αλλά και να προωθηθούν οι μελέτες και τα έργα προστασίας της παρακείμενης ακτής.

Ευχαριστούμε την Υπουργό που τήρησε την υπόσχεση της καθώς και όσους βοήθησαν για να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου, γιατί έτσι ανοίγει μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας με τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα σε συνδυασμό με την επικείμενη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ανέφερε:

«Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών «Τσούτσουρας» στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί μία ακόμη σημαντική ενέργεια του Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών της νέας χωροθέτησης του αγκυροβολίου, θα υπάρξει και η δυνατότητα χρηματοδότησης των απαιτούμενων μελετών, μέσα από ειδικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο, η διακήρυξη του οποίου θα δημοσιευθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Με το εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκ. ευρώ, θα παρασχεθούν υπηρεσίες ωρίμανσης των φακέλων για τη χωροθέτηση τουριστικών λιμένων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση δημοσίων και δημοτικών φορέων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε έμπρακτα στην ποιοτική, βιώσιμη και γεωγραφικά ισόρροπη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού».

