Το Ιράν προειδοποιεί με «συντριπτικά επώδυνη» απάντηση εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χάργκ

Το Ιράν θα δώσει μια «σθεναρή, συντριπτική και επώδυνη απάντηση» εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χάργκ, προειδοποίησε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, εν μέσω απειλής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Περιγράφοντας τον Τραμπ ως «μπερδεμένο και ασταθή», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα δώσει μια αυστηρή απάντηση σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια κατάληψης του νησιού.

Το Ιράν και όλη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, είναι «πλήρως προετοιμασμένα», δήλωσε ο Αζίζι σε σχόλιά του στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri την Πέμπτη.

«Το επίπεδο ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας εκεί είναι τόσο υψηλό που πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μπορεί να γίνουν εμφανή στο μέλλον είναι ακριβώς αυτό το μέγιστο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στο νησί», είπε.

«Με όλες τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες».

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το πρωί ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

Το μικροσκοπικό νησί στον Περσικό Κόλπο αποτελεί οικονομική ζωτική δύναμη για το Ιράν και διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν απόψε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ (ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας του έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!)».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, ακόμα, ότι θα καταλάβουν το νησί Χαργκ. «Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

«Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς»

Πάντως, σε συνέντευξη στο Fox News, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν.

Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox News, αναφερόμενος στην προειδοποίηση που έκανε προηγουμένως μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν με ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ απόψε το Ιράν.

Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, είπε.

Θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος, ισχυρότερος, επανέλαβε ο Τραμπ στο Fox News.

Εκεχειρία «άνευ νοήματος», λέει ο Αραγτσί

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ότι ξεκίνησε νέες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις αυτοάμυνας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία του με την επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας είπε ότι θεωρεί τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουάσινγκτον «σαφείς παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου, οι οποίες «κατέστησαν την εκεχειρία αναποτελεσματική».

Ο βασικός στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει είτε να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν είτε να διακινδυνεύσει να χάσει το «τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας της στον κόσμο». Δεν διευκρίνισε σε ποιους «όρους» αναφερόταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «φανταζόταν ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από το τέλμα που ο ίδιος δημιούργησε», είπε ο Ρεζάι. «Αλλά οι ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμη πιο βαθιά σε αυτό».

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