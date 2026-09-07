Σιγκαπούρη: 227 γιγαντιαίοι τσιμεντόλιθοι στη θάλασσα για ένα λιμάνι-γίγαντα (βίντεο)

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Ένα από τα μεγαλύτερα λιμενικά έργα στον κόσμο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Σιγκαπούρη, με τη χώρα να προχωρά στη δημιουργία του μεγαλύτερου πλήρως αυτοματοποιημένου λιμανιού παγκοσμίως.

Πρόκειται για το νέο λιμάνι Τουάς, στη δυτική ακτή της χώρας, ένα έργο τεράστιας κλίμακας που αναμένεται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διακίνηση εμπορευμάτων.

Όταν ολοκληρωθεί, το λιμάνι θα εκτείνεται σε περίπου 13.370 στρέμματα, έκταση αντίστοιχη με περισσότερα από 3.000 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Δυναμικότητα 65 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων



Το νέο λιμάνι θα διαθέτει 66 προβλήτες συνολικού μήκους 26 χιλιομέτρων, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, που προβλέπεται για το 2040, η ετήσια δυναμικότητα αναμένεται να φτάσει τα 65 εκατομμύρια TEU.

Για σύγκριση, το 2021 η αντίστοιχη δυναμικότητα ανερχόταν σε περίπου 37,5 εκατομμύρια TEU, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της επέκτασης.

227 γιγαντιαίες κατασκευές στη θάλασσα



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του έργου βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης κατασκευάζεται κρηπίδωμα μήκους 8,6 χιλιομέτρων, με τη χρήση 227 τεράστιων κυψελών από σκυρόδεμα.

Κάθε κατασκευή έχει ύψος αντίστοιχο με δεκαώροφη πολυκατοικία και τοποθετείται στον βυθό, δημιουργώντας ένα τεχνητό θαλάσσιο μέτωπο προστασίας συνολικού μήκους περίπου 9,1 χιλιομέτρων.

Οι κατασκευές γεμίζουν εν μέρει με έρμα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους στον βυθό και να προστατεύονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις από τη δράση των κυμάτων.

Λιμάνι χωρίς οδηγούς



Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο το μέγεθος αλλά και η πλήρης αυτοματοποίηση της λειτουργίας του.

Το λιμάνι του Τουάς σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί με ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει αυτοματοποιημένους γερανούς στοίβαξης, αυτόνομα οχήματα μεταφοράς χωρίς οδηγό και γερανούς φορτοεκφόρτωσης πλοίων που θα ελέγχονται από απόσταση.

Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας, αλλά και η δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας για τα λιμάνια του μέλλοντος.

Η PSA, ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού, αντιμετωπίζει το Τουάς ως ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογής νέων ψηφιακών τεχνολογιών, με τις καινοτομίες που θα αναπτυχθούν εκεί να μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και σε άλλες εγκαταστάσεις του παγκόσμιου δικτύου της.

Με ορίζοντα το 2040, η Σιγκαπούρη επενδύει έτσι σε μία υποδομή που δεν θα αποτελεί απλώς ένα ακόμη μεγάλο λιμάνι, αλλά ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κέντρο παγκόσμιου εμπορίου, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Πηγή: Gazzetta.gr

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