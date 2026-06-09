Πυρηνικά οπλοστάσια: Ρεκόρ δαπανών το 2025 - Συνολικά 119 δισ. δολάρια

Οι εννέα χώρες που κατέχουν πυρηνικά όπλα κατέγραψαν το 2025 τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αύξηση στις δαπάνες για τη συντήρηση και ενίσχυση των πυρηνικών τους οπλοστασίων, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 119 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 19% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι η ανοδική αυτή πορεία δεν φαίνεται να είναι προσωρινή, εκτιμώντας πως οι επενδύσεις στα πυρηνικά εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν με έντονους ρυθμούς και τα επόμενα χρόνια, ακόμη και για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, που εκπόνησε η διεθνής εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων (ICAN), οι εννιά χώρες –οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα— δαπάνησαν για τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι το 2024.

Με φόντο τις εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναγγέλλεται «νέα κούρσα εξοπλισμών», που αναμένεται να διαρκέσει «δεκαετίες», προειδοποιεί η ICAN.

Οι θεαματικές αυξήσεις των δαπανών, που συνοδεύονται από ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιταχύνει τη λήψη απόφασης για τη χρήση πυρηνικών όπλων, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, σύμφωνα με τη Σούζι Σνάιντερ, διευθύντρια προγραμμάτων στην ICAN, εκ των συγγραφέων του κειμένου.

«Είμαι τρομοκρατημένη», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα στοιχεία δείχνουν πως όλα τα κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια αύξησαν τις δαπάνες τους γι’ αυτά πέρυσι.

Η Ουάσιγκτον δαπάνησε τα περισσότερα από όλες τις άλλες χώρες μαζί, 69,2 δισεκατομμύρια δολάρια, 12,4 δισεκ. περισσότερο από ό,τι το 2024. Ακολούθησαν η Κίνα, οι δαπάνες της οποίας εκτιμάται πως ανήλθαν σε 13,5 δισεκ. δολάρια, η Βρετανία (12,6 δισεκ.) και η Ρωσία (9,5 δισεκ.).

Σύμφωνα με την ICAN, οργάνωση στην οποία είχε απονεμηθεί βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2017, οι εννιά χώρες δαπάνησαν τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 470 δισεκατομμύρια δολάρια για τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους.

Οι δαπάνες τους αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Εξετάζοντας προβλέψεις για τις μακροπρόθεσμες δαπάνες, η ICAN υπογραμμίζει σχέδια της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ που σκοπεύουν να ξοδέψουν δισεκ. δολάρια για την ανάπτυξη και τη συντήρηση αυτών των οπλικών συστημάτων ως το τέλος του αιώνα.

Σύμφωνα με την οργάνωση και οι άλλες χώρες προβλέπουν να αποκτήσουν νέα οπλικά συστήματα με μακρά διάρκεια ζωής.

Το κείμενο τονίζει πως οι μελλοντικοί διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBMs) Sentinel, που σχεδιάζουν να αποκτήσουν οι ΗΠΑ, θα παραμείνουν επιχειρησιακοί πέραν του 2100, ενώ η αύξηση της αμερικανικής παραγωγής ατομικών πυρήνων πλουτωνίου σημαίνουν πως θα υπάρχουν πυρηνικές κεφαλές ως τουλάχιστον το 2120.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να δαπανήσουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για το πυρηνικό τους οπλοστάσιο μόνο τη δεκαετία 2025-2034, σύμφωνα με την έκθεση.

Το ποσό που διέθεσαν οι πυρηνικές δυνάμεις το 2025 για τα οπλοστάσιά τους θα αρκούσε «για να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ 32 φορές», υπογράμμισε η κ. Σνάιντερ, προσθέτοντας πως το ποσό που ξοδευόταν μια ημέρα και μόνο για τα πυρηνικά όπλα θα αρκούσε για να είναι εγγυημένη η διατροφική ασφάλεια δυο εκατομμυρίων ανθρώπων πέρυσι.

Αντί να προσφέρουν απόλυτα απαραίτητες βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, τα κράτη αυτά επενδύουν σε οπλοστάσια «που γνωρίζουν ότι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χωρίς να διαπράξουν έγκλημα πολέμου», τόνισε η κ. Σνάιντερ.

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