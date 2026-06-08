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ΚΟΣΜΟΣ
Ποια είναι η δημοσιογράφος του NBC που εξόργισε τον Τραμπ
Κρίστεν Γουέλκερ
clock 12:08 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες  η δημοσιογράφος του NBC News Κρίστεν Γουέλκερ, μετά την έντονη αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην πολιτική εκπομπή «Meet the Press».

Η συνέντευξη εξελίχθηκε σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση όταν η Γουέλκερ πίεσε έντονα τον Αμερικανό πρόεδρο να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της δημοσιογράφου και του τηλεοπτικού δικτύου NBC, φτάνοντας στο σημείο να της πει πως είναι «είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη», πριν διακόψει πρόωρα τη συζήτηση και αποχωρήσει από το πλατό.

Το βίντεο με την αποχώρηση του Τραμπ:

Η δημοσιογράφος που έκανε έξαλλο τον Τραμπ

Η Κρίστεν Γουέλκερ θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες πολιτικές δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια το 1976 και σπούδασε Αμερικανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και το 2010 εντάχθηκε στο NBC News.

Από το 2011 ανέλαβε καθήκοντα ανταποκρίτριας στον Λευκό Οίκο, καλύπτοντας διαδοχικά τις κυβερνήσεις των Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. Η παρουσία της στο πολιτικό ρεπορτάζ την καθιέρωσε ως μία από τις βασικές δημοσιογραφικές φωνές του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.



Η ευρύτερη αναγνώριση ήρθε το 2020, όταν συντόνισε το τελευταίο προεδρικό ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν. Η διαχείριση της τηλεμαχίας απέσπασε θετικά σχόλια από μεγάλο μέρος του αμερικανικού Τύπου, ενισχύοντας περαιτέρω το επαγγελματικό της προφίλ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Meet the Press», της μακροβιότερης πολιτικής εκπομπής στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Παράλληλα, συνεχίζει να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής και διεθνούς πολιτικής σκηνής.

Το επεισόδιο με τον Τραμπ 

Η συνέντευξη που έφερε ξανά το όνομα της Κρίστεν Γουέλκερ στην κορυφή της επικαιρότητας μεταδόθηκε την Κυριακή από το NBC και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επεισοδιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα. Οι ερωτήσεις γύρω από τις εκλογές του 2020 και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο προκάλεσαν ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα η συζήτηση να πάρει γρήγορα συγκρουσιακό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών στις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν αδιάβλητο.

Η Γουέλκερ αντέτεινε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν εξεταστεί επανειλημμένα από τα αμερικανικά δικαστήρια και τις εκλογικές αρχές χωρίς να προκύψουν στοιχεία που να τους επιβεβαιώνουν.



Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω όταν η συζήτηση στράφηκε στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 και στους υποστηρικτές του Τραμπ που διώχθηκαν για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη θέση του ότι αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίστηκαν άδικα από τις αρχές, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση για τη δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημίωσης όσων, όπως υποστηρίζει, στοχοποιήθηκαν πολιτικά.

Η δημοσιογράφος επέμεινε στις ερωτήσεις της ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του. Σε εκείνο το σημείο η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια μιας συνηθισμένης πολιτικής συνέντευξης, με τον Τραμπ να αμφισβητεί την αξιοπιστία της και να της λέει πως είναι «είτε διεφθαρμένη είτε ηλίθια».

Η Γουέλκερ απάντησε ότι δεν είναι διεφθαρμένη και επανέλαβε ότι δεν είχαν παρουσιαστεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν όσα υποστήριζε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγο αργότερα, εμφανώς εκνευρισμένος από την πορεία της συζήτησης, ο Τραμπ αποφάσισε να βάλει πρόωρο τέλος στη συνέντευξη.

«Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω κουραστεί. Ευχαριστώ, αγαπητή μου», είπε πριν σηκωθεί από την καρέκλα του και αποχωρήσει. Μάλιστα πριν αποχωρήσει, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του NBC και άλλων μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι στερούνται αξιοπιστίας.

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