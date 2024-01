Παρίσι: Σε κατάσταση "πολιορκίας" η πόλη - Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών (βίντεο)

Σε κατάσταση πολιορκίας ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι του Παρισιού και πολλών άλλων γαλλικών πόλεων. Αγροτικά συνδικάτα έχουν δηλώσει πως από τις 14.00 (ώρα Γαλλίας) και μετά έχουν προγραμματίσει, συγκεντρώνοντας τρακτέρ, να μπλοκάρουν οκτώ σημεία εισόδου και εξόδου από την γαλλική πρωτεύουσα, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των αγροτών έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις.

Στο μεταξύ σε κινητοποιήσεις προχωρούν σε κάποιες γαλλικές πόλεις - όπως η Μασσαλία και το Μπορντό -και οι οδηγοί των ταξί, διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές των καυσίμων.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε πως πέριξ του Παρισιού θα αναπτυχθούν σήμερα Δευτέρα σχεδόν 15.000 αστυνομικοί με στόχο την «τήρηση της τάξης και της ασφαλείας» και ειδικότερα την εξασφάλιση ότι τα τρακτέρ δεν θα εισέλθουν στο Παρίσι και δεν θα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς τροφίμων του Ρανζίς, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε χθες ότι σχεδιάζονται επιπλέον μέτρα για την προστασία του αγροτικού τομέα της χώρας.

Security increases at Rungis market following farmers' announcement of a "siege" of Paris.#Paris #France #FarmersProtest pic.twitter.com/B2TqKCPk64

— Viory (@Vioryvideo) January 29, 2024