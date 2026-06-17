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ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκήνιο από την G7: Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» Μακρόν-Ζελένσκι να μιλούν για τον Τραμπ

Ζελένσκι Μακρόν
clock 20:47 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια χαμηλόφωνη συζήτηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 για πιθανή συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε αν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερής συνάντηση. Όταν ο Ζελένσκι ρώτησε «με τον πρόεδρο Τραμπ;», οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χαμηλόφωνες κουβέντες για περίπου 20 δευτερόλεπτα, πριν ο Μακρόν επανέλθει πιο καθαρά λέγοντας: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε».



Η στιγμή θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς φάνηκε πως οι ηγέτες προσπαθούσαν να αποφύγουν να ακουστούν από τρίτους.

Πίεση για επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ

Το παρασκήνιο της συνομιλίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Κιέβου να διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο με την Ουάσιγκτον, την ώρα που ο Ζελένσκι επιχειρεί να εξασφαλίσει ισχυρότερη αμερικανική στήριξη.

Όπως σημειώνει ανάλυση του Sky News, το Κίεβο ποντάρει στο ότι ο Τραμπ τείνει να υποστηρίζει την πλευρά που εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στο πεδίο της μάχης, κάτι που καθιστά κρίσιμη την εικόνα της Ουκρανίας ως χώρας που δεν βρίσκεται πλέον σε καθαρά αμυντική θέση.

Η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ και το παρασκήνιο

Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι είχε τελικά επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις προοπτικές διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.



Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, εμφανίστηκε πιο πιεστικός προς τη Μόσχα να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι θα συνεχίσει τις επαφές με τον Ζελένσκι.

Πιέσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρωσία

Οι ηγέτες του G7 συζήτησαν, επίσης, προτάσεις για πιθανές συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής διεξόδου στον πόλεμο.



Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, φέρονται να ενθαρρύνουν την ιδέα διαμεσολάβησης των ΗΠΑ σε ενδεχόμενες συνομιλίες.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες

Παράλληλα, παραμένει έντονη η συζήτηση για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και το κατά πόσον η Ουάσιγκτον θα λειτουργήσει ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ή ως πιο ενεργός υποστηρικτής του Κιέβου.

Ο Τραμπ φέρεται να έχει εκφράσει την άποψη ότι η Ρωσία «θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία», ενώ έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο «παράλογο και με μεγάλο ανθρώπινο κόστος».

Την ίδια στιγμή, η σύγκρουση στην Ουκρανία συνεχίζεται με ανταλλαγές πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων, ενώ το Κίεβο επιχειρεί να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη για αντιαεροπορικά συστήματα και οικονομική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω πίεση προς τη Ρωσία, ενώ δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης της στρατιωτικής της ανθεκτικότητας.

Διπλωματικό παρασκήνιο

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν να έχουν ενεργό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της μορφής και της σύνθεσης των συνομιλιών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το «ανοικτό μικρόφωνο» στο G7 αποκάλυψε το έντονο παρασκήνιο μιας διπλωματικής εξίσωσης που παραμένει ανοιχτή, με κρίσιμους παίκτες σε συνεχή αναζήτηση ισορροπιών.

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