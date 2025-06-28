Ουκρανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Οδησσό – Νεκροί και τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπεσε σε πολυώροφη πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τρία παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών της νυχτερινής επίθεσης και ένα εξ αυτών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα με drones και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο.

πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

