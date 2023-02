Ο Ολλανδός ερευνητής που προέβλεψε το σεισμό στην Τουρκία ...βλέπει μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο Ολλανδός ερευνητής Φρανκ Χούγκερμπιτς, από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey», ο οποίος είχε προβλέψει το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία της 6ης Φεβρουαρίου, με νέα του πρόβλεψη βάζει και την Ελλάδα στο «κάδρο» ενός επικείμενου μεγάλου σεισμού από 16 εως 18 Φεβρουαρίου

Όπως αναφέρει ο Ολλανδός σε ανάλυση του που ανέβηκε στο youtube ''από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου αναμένεται ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός έως και 7 Ρίχτερ, δίνοντας έμφαση στις 16 και 17 Φεβρουαρίου.''

O Ολλανδός ερευνητής ο οποίος στηρίζει τις προβλέψεις του σε ένα μοντέλο που έχει να κάνει τις κινήσεις και τις ευθυγραμμίσεις των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, δήλωσε ότι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι το Μεξικό, η Ονδούρα και η κεντρική Αμερική γενικότερα.

Η δεύτερη περιοχή καλύπτει το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, ίσως το Ιράν και μέρος της δυτικής Κίνας.

Η τρίτη περιοχή που αναφέρει ο Χούγκερμπιτς είναι η κεντρική Μεσόγειος και η Ιταλία πιο συγκεκριμένα ενώ δεν παραλείπει να πει ότι ενδέχεται να είναι και η Ελλάδα εντός του πεδίου ενός έντονου σεισμικού γεγονότος την 17η Φεβρουαρίου.

Some increased seismic activity may occur in the next few days, possibly low to mid 6 magnitude. From 16 to 18 February there is a high probability of very strong to major seismic activity, potentially reaching low to mid 7 magnitude, maybe larger.https://t.co/FUDgAF3FuQ

— SSGEOS (@ssgeos) February 12, 2023