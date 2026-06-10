Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να συνταχθεί με το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε το λαό του Λιβάνου να συνταχθεί με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι η χώρα τους έχει τεθεί «όμηρος» από την οργάνωση.

«Το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο μαζί σας. Βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει πάρει τη χώρα σας όμηρο… Λαχταρούμε την ειρήνη μαζί σας, με τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθυνόταν στον λαό του Λιβάνου.

«Το Ισραήλ θέλει ειρήνη μαζί σας. Αδράξτε το μέλλον σας. Συνταχθείτε με το Ισραήλ. Χτίστε ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας. Και όταν η Χεζμπολάχ διαλυθεί, οι δυνατότητες θα είναι απεριόριστες — και θα φτάνουν ως τον ουρανό», σημειώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς τους πολίτες του Λιβάνου.

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