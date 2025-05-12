Ο Μπιλ Γκέιτς επικρίνει τον Έλον Μασκ: Οι κινήσεις του στο DOGE ενδέχεται να έχουν ολέθριες συνέπειες

Ο Μπιλ Γκέιτς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ότι οι μαζικές περικοπές στη χρηματοδότηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), τις οποίες επέβλεψε ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή υγεία.

Μιλώντας στο CNN, ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε ότι η απόσυρση της αμερικανικής βοήθειας από κρίσιμα προγράμματα θα οδηγήσει σε «εκατομμύρια θανάτους», ενώ τόνισε ότι η ανθρωπιστική πρόοδος δεκαετιών κινδυνεύει να ακυρωθεί. Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τον παγκόσμιο ρόλο των ΗΠΑ στον τομέα της υγείας και της ανάπτυξης.

«Όταν ο Μασκ μπήκε στην κυβέρνηση, αν το θέμα του ήταν πραγματικά η αποτελεσματικότητα ή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ξέρετε, φυσικά και πρέπει να κάνουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική. Αν αυτό ήταν, τότε είναι αξιέπαινο να βάλει το χρόνο και την τεχνογνωσία του (σε αυτό)», δήλωσε ο Γκέιτς σε συνέντευξή του στον Fareed Zakaria του CNN την Παρασκευή (09/05). «Το γεγονός ότι μετατράπηκε σε πετσόκομμα αυτών των ανθρώπων, δεν το περίμενα αυτό και κάποια από αυτά θα πρέπει να επανέλθουν στη θέση τους».

Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια «παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία» λόγω των περικοπών των δαπανών για τα προγράμματα υγείας από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Τα σχόλια του συνιδρυτή της Microsoft έρχονται αφού ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να προσφέρει 200 δισεκατομμύρια δολάρια -συμπεριλαμβανομένου «σχεδόν όλου» του προσωπικού του πλούτου- μέσω του Ιδρύματος Γκέιτς τα επόμενα 20 χρόνια πριν κλείσει τον οργανισμό, επιταχύνοντας τα προηγούμενα σχέδια δαπανών του. Η απόφαση αυτή, όπως είπε, υποκινήθηκε εν μέρει από τις ανησυχίες του ότι η πρόοδος στη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας παραμένει στάσιμη ή ακόμη και αντιστρέφεται.

«Νομίζω ότι αν εμφανιστείς και πεις, σε δύο μήνες, ότι μπορείς να μειώσεις 2 τρισεκατομμύρια δολάρια από έναν προϋπολογισμό 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν πρόκειται να πετύχεις», δήλωσε ο Γκέιτς. «Οπότε επιλέγεις τα πιο μαλακά πράγματα και πράγματα που βρίσκονται στο εξωτερικό, που μπορείς να τα διαστρεβλώσεις… ανθρώπους με τους οποίους δεν έχει περάσει καθόλου χρόνο».

Ο Γκέιτς κατήγγειλε τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς του Μασκ για τους εργαζόμενους της USAID, τους οποίους ο Μασκ έχει αποκαλέσει στο παρελθόν «ριζοσπαστικούς τρελούς» και «αντιαμερικανούς». Ο Γκέιτς τους αποκάλεσε «ήρωες».

«Εκτός από τους στρατιωτικούς, αυτοί είναι περίπου το ίδιο έντιμοι και, ξέρετε, είναι το πρόσωπο της Αμερικής σε ανθρώπους που θέλουμε να είναι ζωντανοί μαζί μας και θέλουμε τα συστήματα υγείας τους να παρακολουθούν πιθανές πανδημίες», δήλωσε ο Γκέιτς. «Η δαιμονοποίησή τους είναι βαθιά άδικη».

Το Ίδρυμα Γκέιτς έχει δαπανήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 2000, συνεργαζόμενο με κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Το έργο του οργανισμού έχει συμπεριλάβει την ανάπτυξη νέων εμβολίων, διαγνωστικών εργαλείων και μηχανισμών χορήγησης θεραπείας για την καταπολέμηση ασθενειών σε όλο τον κόσμο.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι ενώ ο Μασκ είναι «μια ιδιοφυΐα σε ορισμένους τομείς, στην παγκόσμια υγεία, δεν ήταν στο επίκεντρο» και πρόσθεσε πως «Αν ήταν μια μέτρια περικοπή και μια πρόκληση να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί… είμαι εντάξει με αυτό. Αλλά 80%, αυτό θα σημαίνει εκατομμύρια θανάτους και είναι λάθος».

Τα σχόλια ακολούθησαν μια συνέντευξη που έδωσε ο Γκέιτς στους Financial Times νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία κατηγόρησε τον Μασκ ότι «σκοτώνει τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου» με τις περικοπές των κυβερνητικών δαπανών.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Ζακάρια, ο Γκέιτς εξέφρασε, επίσης, ανησυχίες για άλλες ενέργειες του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι εκτεταμένοι δασμοί απειλούν να αυξήσουν το κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές και να ανατρέψουν τις λειτουργίες των αμερικανικών επιχειρήσεων, ακριβώς όπως η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται ήδη να ταρακουνήσει την αγορά εργασίας και την οικονομία.

«Η μεγάλη ανησυχία που έχω είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα», δήλωσε ο Γκέιτς. «Αν πρόκειται να χτίσετε ένα νέο εργοστάσιο, πρέπει να κατανοήσετε τις πολιτικές για τα επόμενα 20 χρόνια, όχι μόνο για τις επόμενες δύο ημέρες ή ακόμη και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Πηγή: newsbeast.gr

