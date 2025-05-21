Νιου Τζέρσι: Συναγερμός για κρούσματα ιλαράς μετά από συναυλία της Σακίρα

Μαζική διασπορά κρουσμάτων ιλαράς ενδέχεται να προκαλέσει η συναυλία της Σακίρα στο Νιου Τζέρσι, καθώς ένας θεατής βρέθηκε θετικός στη νόσο.

Η συναυλία της Σακίρα δόθηκε στο περίφημο στάδιο MetLife, το οποίο έχει χωρητικότητα 50.000 ατόμων για συναυλίες, αλλά το κρούσμα ιλαράς έχει σημάνει συναγερμό στο υπουργείο Υγείας του Νιου Τζέρσι (NJHD).

Για αθλητικές διοργανώσεις η χωρητικότητά του σταδίου φτάνει τα 82.500 άτομα.

Όπως ανακοίνωσε το NJHD, όποιος παρευρέθη στη συναυλία από τις 7.30 το απόγευμα της 15ης Μαΐου έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Μαΐου ενδέχεται να έχει εκτεθεί στην ιλαρά. Επομένως πρέπει να έχει το νου του για ύποπτα συμπτώματα έως ότου παρέλθει η περίοδος επωάσεως, δηλαδή έως τις 6 Ιουνίου!

Η περίοδος επωάσεως είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή της έκθεσης στον ιό της ιλαράς έως την έναρξη των συμπτωμάτων.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται εφέτος αντιμέτωπες με πρωτοφανή επιδημία ιλαράς. Μέχρι και τις 16 Μαΐου 2025 είχαν αναφερθεί 1.024 κρούσματα, αλλά έκτοτε έχουν αυξηθεί και άλλο. Η επιδημία δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί στη χειρότερη της τελευταίας 25ετίας.

Από το σύνολο των ασθενών εφέτος, το 13% χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τρεις από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο ιός επιζεί στον αέρα

Ο ασθενής της συναυλίας της Σακίρα κατάγεται από περιοχή εκτός Νιου Τζέρσι. Το NJHD δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη θέση που είχε στη συναυλία, ούτε σε ποια θύρα βρισκόταν. Έως και χθες, 20 Μαΐου, δεν είχαν αναφερθεί άλλα κρούσματα.

Οι φαν της κολομβιανής τραγουδίστριας συνέρευσαν κατά δεκάδες χιλιάδες να την ακούσουν. Η συναυλία της εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran» (οι γυναίκες δεν κλαίνε πλέον).

Αν και ο ιός που προκαλεί την ιλαρά μεταδίδεται πιο γρήγορα σε εσωτερικούς χώρους, επιβιώνει στον αέρα για έως και 2 ώρες. Σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, εξ άλλου, παραμένει ιδιαιτέρως μεταδοτικός. Κινδυνεύουν πρωτίστως οι ανεμβολίαστοι ή ελλιπώς εμβολιασμένοι άνθρωποι που δεν έχουν νοσήσει.

Η ιλαρά εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, βήχα, συνάχι, δακρύρροια και δερματικό εξάνθημα. Το εξάνθημα αναπτύσσεται συνήθως 3 έως 5 ημέρες μετά την έναρξη των υπολοίπων συμπτωμάτων.

