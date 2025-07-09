Ν. Υόρκη: Συγκλονίζει ο θάνατος 18χρονου ομογενούς - Φίλος του καλεί σε δωρεά για να έρθει η σορός στην Ελλάδα

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 18χρονου Στέλιου Παρασκευαΐδη από την Αστόρια της Νέας Υόρκης,﻿ ο οποίος εντοπίστηκε χθες (8/7) νεκρός στις όχθες του East River στο Μανχάταν.

Ο 18χρονος είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη (3/7) και, όπως είχε αναφέρει ο «Εθνικός Κήρυκας», εργαζόταν ως βοηθός σερβιτόρου σε γνωστό ελληνικό εστιατόριο στην περιοχή της Αστόριας. Την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, λίγο μετά τις 23:00, είχε επικοινωνήσει με τη μητέρα του, η οποία μένει εκεί. Η κλήση που έκανε στη μητέρα του έδειξε στις Αρχές ότι το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου ήταν κοντά στον σταθμό York Subway, δίπλα στη γέφυρα του Μανχάταν.

Η ίδια επιβεβαίωσε την τραγική είδηση του θανάτου του παιδιού της και ήταν εκείνη που κλήθηκε για την αναγνώριση της σορού που βρήκαν. «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δυστυχώς, είναι νεκρό. Να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του».

Φίλος του καλεί σε δωρεά για να έρθει η σορός του στην Ελλάδα

Ο φίλος του νεαρού Κωνσταντίνος Σταμκόπουλος ξεκίνησε εκστρατεία ηλεκτρονικής δωρεάς στην πλατφόρμα GoFundMe, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα ούτως ώστε η σορός του 18χρονου να μεταφερθεί στην Ελλάδα και να ταφεί εκεί. Σε δήλωσή του στον «Εθνικό Κήρυκα» ανέφερε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση σε συνεννόηση με τον πατέρα του Στέλιου Παρασκευαΐδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα.

O 18χρονος Στέλιος Παρασκευαΐδης

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου μας Στέλιου, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας στη Νέα Υόρκη. Επιθυμία του -και δική μας- είναι να αναπαυθεί στην πατρίδα του, την Ελλάδα, ανάμεσα στα βουνά και στις αναμνήσεις που τόσο αγαπούσε. Απευθυνόμαστε σε φίλους, συγγενείς και ευγενικούς ανθρώπους που επιθυμούν να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση αυτού του τελευταίου ταξιδιού. Τα έξοδα της διεθνούς μεταφοράς και της τελετής είναι ιδιαίτερα υψηλά, και ζητάμε ταπεινά τη στήριξή σας σε αυτή τη βαθιά επώδυνη στιγμή. Κάθε προσφορά, όσο μικρή κι αν είναι, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να τιμήσουμε τον Στέλιο με την αξιοπρέπεια και τη γαλήνη που του αξίζουν. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να συνεισφέρετε οικονομικά, παρακαλούμε σκεφτείτε να κοινοποιήσετε αυτή την προσπάθεια», τονίζεται στη δημοσίευση της πλατφόρμας. Μέχρι σήμερα είχαν συγκεντρωθεί 9.940 δολάρια.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 18χρονος να έδωσε τέλος στη ζωή του, ωστόσο θα ερευνηθούν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

