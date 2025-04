Μεγάλη φωτιά στο Νιου Τζέρσεϊ: Εκκενώθηκαν τρεις περιοχές -Έχουν καεί πάνω από 8.500 στρέμματα (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη, 22 Απριλίου, στις ΗΠΑ, στην περιοχή διαχείρισης άγριας ζωής του Greenwood Forest Wildlife Management Area, στην κομητεία Ocean του Νιου Τζέρσεϊ, οδηγώντας στην άμεση εκκένωση περίπου 3.000 κατοίκων και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα δάσους.

Ειδικότερα, η φωτιά στο Νιου Τζέρσεϊ εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ξηρών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων, κατακαίγοντας περισσότερα από 8.500 στρέμματα και απειλώντας πάνω από 1.300 κτίρια.

Οι Αρχές διέταξαν υποχρεωτικές εκκενώσεις σε τρεις περιοχές των δήμων Ocean και Lacey, ενώ άνοιξαν καταφύγια σε τοπικά λύκεια για τη φιλοξενία των εκτοπισμένων κατοίκων.

Την ίδια ώρα, έχει προκληθεί μπλακ άουτ σε αρκετές περιοχές, αφού οι εταιρείες παροχής ρεύματος διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε περίπου 25.000 πελάτες για την ασφάλεια των πυροσβεστών.

BREAKING: Large wildfire in Ocean county, New Jersey has grown to 3,200 acres.

More than 3,000 residents have been evacuated.

Please take climate science seriously as Trump defunds climate science. pic.twitter.com/Q6t21wNlfl

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 23, 2025