Κοσμοσυρροή στη Ρώμη για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου - Πάνω από 200.000 πιστοί και 170 ηγέτες

Για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, το Σάββατο στο Βατικανό, αναμένονται περίπου 200.000 πιστοί. Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η πρόβλεψη της ιταλικής κυβέρνησης είναι ότι πρόκειται να φτάσουν στην Αιώνια Πόλη περίπου 170 ξένες αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην ιταλική πρωτεύουσα την Παρασκευή για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, ενώ οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες θα ταξιδέψουν στη Ρώμη αυθημερόν.

Pope Francis asked to be buried in Rome's Basilica of Saint Mary Major instead of St. Peter's, where many of his predecessors were laid to rest. https://t.co/STPpuvyHMI pic.twitter.com/lEDuJsFpNK

— USA TODAY (@USATODAY) April 22, 2025