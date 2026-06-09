Λονδίνο: Μητέρα, πατέρας και ο 9χρονος γιος τους βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο όταν ένας πατέρας, μια μητέρα και ο 9χρονος γιος τους έκαναν βουτιά θανάτου από τον 36ο όροφο του ουρανοξύστη στον οποίο διέμεναν.

Ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παραλκάρ και ο γιος τους Σιντ έπεσαν από ύψος 120 μέτρων στον 45όροφο ουρανοξύστη Highpoint το πρωί της 27ης Μαΐου, με την Daily Mail να αποκαλύπτει ότι κίνητρο της τραγικής πράξης ήταν η κατάσταση της υγείας του 9χρονου αγοριού.

Ο Ρακές εργαζόταν ως σύμβουλος με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, ενώ η Αντίτι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε κατασκευαστική εταιρεία. Ο 9χρονος Σιντ ήταν άτομο με αναπηρία, είχε μαθησιακές δυσκολίες, έπασχε από νόσο στα νεφρά και οι γιατροί είχαν πει στους γονείς του ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να ανατρέψουν την κατάσταση της υγείας του.

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Revealed: Wealthy family of three plunged 400ft from luxury apartment on 36th floor of a London tower block to their deaths







The family of three who plunged 400ft to their deaths from a London tower block were wealthy and lived in a luxury apartment, it can be revealed.







The… pic.twitter.com/P5eSLMPevj — News News News (@NewsNew97351204) June 8, 2026

Φίλοι της οικογένειας είπαν ότι το ζευγάρι έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, προκειμένου ο Σιντ να λάβει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια και η Αντίτι υποστήριξη από φίλους και συγγενείς στη Βομβάη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Επειδή οι γιατροί, όμως, δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας του αγοριού, η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο το 2025.

Όπως περιέγραψε φίλος της οικογένειας στη Daily Mail «ήταν ένα τεράστιο άγχος και για τους δύο, αλλά η Άντι δυσκολευόταν ιδιαίτερα να αντιμετωπίσει ό,τι συνέβαινε. Δεν είχε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκανε επίσης μια πολύ απαιτητική δουλειά, οπότε ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να διαχειριστεί τα πάντα».

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