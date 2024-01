Κόλπος του Ομάν: Ελληνικό δεξαμενόπλοιο καταλήφθηκε από ενόπλους

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων καταλήφθηκε από ενόπλους στο Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο St.Nikolas, σημαίας Νήσων Μάρσαλ.

Το St. Nikolas ονομαζόταν νωρίτερα Suez Rajan και ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, του εφοπλιστή Σταμάτη Μόλαρη.

Η εταιρεία διαθέτει συνολικά τέσσερα δεξαμενόπλοια. Το St.Nikolas, εκτοπίσματος 158.639 τόνων, ναυπηγήθηκε το 2011 στα ναυπηγεία της Hyundai.

Στο πλοίο επιβαίνει ένας Έλληνας, ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος, γεννηθείς το 2004. Για τον Έλληνα ναυτικό θα γίνουν ενέργειες από το υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Εξωτερικών.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations, η οποία παρέχει προειδοποιήσεις στους ναυτικούς στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η προφανής κατάληψη ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στα ύδατα μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, σε μια περιοχή από όπου διέρχονται τα πλοία τα οπποία εισέρχονται και εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Η βρετανική υπηρεσία περιέγραψε ότι έλαβε μια αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλείας του πλοίου ότι άκουσε «άγνωστες φωνές από το τηλέφωνο» μαζί με τον καπετάνιο του πλοίου. Είπε ότι περαιτέρω προσπάθειες να επικοινωνήσουν με το πλοίο απέτυχαν και ότι οι άνδρες που επιβιβάστηκαν στο πλοίο φορούσαν «μαύρες στρατιωτικού τύπου στολές με μαύρες μάσκες».

