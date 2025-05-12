Τιμωρός: Οι τύψεις του Αλέξη για το έγκλημα που διέπραξε δεν τον αφήνουν σε ησυχία

Τι θα δούμε απόψε στον Τιμωρό;

Επεισόδιο 71 – Δευτέρα 12 Μαΐου στις 22:30



Οι τύψεις του Αλέξη για το έγκλημα που διέπραξε δεν τον αφήνουν σε ησυχία, παρ’ ότι ο Λεωνίδας προσπαθεί να τον πείσει να προχωρήσει με τη ζωή του, σα να μην έχει συμβεί τίποτα. Στο μεταξύ, η Ναταλία προχωρά κανονικά το σχέδιο του Πέτρου για την αγορά της βίλας, την ώρα που η Εβίτα θα χάσει το κολιέ που της άφησε η μητέρα της, και εκείνο θα πέσει στα απολύτως λάθος χέρια. Παράλληλα, ο Φίλιππος δίνει στην Έλλη τη φωτογραφία της με τον Μάρκο, γεγονός που πυροδοτεί νέα σύγκρουση με εκείνη και τον Γιαννουλάτο. Ο Μάρκος την προτρέπει να αναζητήσει την αλήθεια. Η συζήτηση που θα έχει με τον Αντώνη, δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμενε, καθώς εκείνος θα της πει ότι γνωρίζει όλη την αλήθεια για τον Φίλιππο. Κι ενώ οι τύψεις για το φόνο της Δανάης οδηγούν τον Αλέξη αργά αλλά σταθερά στην τρέλα, ο Μάρκος κάνει ένα λάθος, που μπορεί να αποδειχτεί μοιραίο και θα θέσει τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο…

Διαβάστε επίσης

Καίτη Γαρμπή και άλλες 6 διάσημες Ελληνίδες τραγουδούν «Επιτέλους»