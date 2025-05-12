Δίχτυ προστασίας των εργαζόμενων στις ΥΔΟΜ μετά το βίαιο επεισόδιο στη Πολεοδομία Χανίων

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ με αφορμή το βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε στην πολεοδομία Χανίων όπου εργαζόμενος της υπηρεσίας δέχτηκε επίθεση με αφορμή διοικητική πράξη που εξέδωσε. Η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών Ανατολικής Κρήτης ( ΕΜΔΥΔΑΣ ) καταδικάζει απερίφραστα ενέργειες που απειλούν την αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα μηχανικών και παράλληλα εκφράζει τη συμπαράσταση της στους συναδέλφους της υπογραμμίζοντας ότι είναι απόλυτα εκτεθειμένοι.

Όπως προκύπτει το επεισόδιο που προκλήθηκε το πυροδότησε απόφαση του μηχανικού της πολεοδομίας που δεν ήταν αποδεκτή από τον ιδιώτη. Ειδικότερα όπως εξηγεί η πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Ελένη Μαστοράκη με βάση τη νομοθεσία



η έκδοση των οικοδομικών αδειών προχωρά μέσα από τον ιδιώτη μηχανικό που εξελίσσει τη διαδικασία δια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η πολεοδομία εμπλέκεται σε επόμενα στάδια προκειμένου να ελέγξει εάν όλα είναι νόμιμα.

Σε περίπτωση που η έκθεση είναι αρνητική επιβάλλονται βαριά πρόστιμα, και σε πολλές περιπτώσεις η σύγκρουση είναι σφοδρή, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος της υπηρεσίας να είναι ευάλωτος. Όπως τονίζει η κ.Μαστοράκη είναι σημαντικό η πολιτεία να νομοθετήσει ένα πλαίσιο προστασίας για τους εργαζομένους στις ΥΔΟΜ και σε Τεχνικές Υπηρεσίες, αντίστοιχο με αυτό που έχει νομοθετήσει για εργαζόμενους σε δομές υγείας και στην εκπαίδευση (Νόμος 5090/24, άρθρο 33 «Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα»}) .

Όπως σημειώνει, είναι πραγματικά άδικο σε μια χρονική συγκυρία που οι πολεοδομίες και οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες οι ελάχιστοι εργαζόμενοι να είναι τόσο εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ξεκαθαρίζει ότι είναι ζήτημα κομβικής σημασίας να προασπιστεί με κάθε τρόπο την αξιοπρέπεια μηχανικών και η επιστημονική τους υπόσταση, υπογραμμίζοντας ότι και δε θα πάψει να διεκδικεί με κάθε τρόπο δημόσιες υπηρεσίες αντάξιες του επιπέδου που δικαιούται ο πολίτης.

