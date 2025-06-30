Ιταλία: "Στράβωσε" πινακίδα ουρανοξύστη ύψους 192 μέτρων στο Μιλάνο - Αποκλείστηκε όλη η περιοχή (βίντεο)

Αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά επικίνδυνο θέαμα ήρθαν το πρωί της Δευτέρας 30/06 οι κάτοικοι στο Μιλάνο, κοιτώντας στην κορυφή ενός ουρανοξύστη.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι είχε «στραβώσει» μια από τις δύο διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται στην ταράτσα του ουρανοξύστη Χαντίν, ενός εκ των υψηλότερων που βρίσκονται στο Μιλάνο.

Μιλάνο: Αποκλείστηκε όλη η περιοχή γύρω από τον ουρανοξύστη

Η πινακίδα υπέστη «καθίζηση» και οι πυροσβέστες, μαζί με σειρά ειδικών, έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την ζημιά και να εγγυηθούν ότι, σε περίπτωση που η ταμπέλα πέσει στο έδαφος, δεν θα τραυματιστεί κανείς.

Ο ουρανοξύστης, ύψους 192 μέτρων, έχει 44 ορόφους και στα γραφεία του, εργάζονται πάνω από 2.000 άνθρωποι. Σήμερα, πάντως, Δευτέρα 30/06, δεν τους επετράπη να εισέλθουν στο κτίριο και η όλη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης του μετρό και ενός εμπορικού κέντρου, έχει κλείσει.

Questa è la situazione ora a #Milano #citylife grattacielo #Generali

Le città vanno costruite tenendo conto delle loro fragilità.

Impressionante. pic.twitter.com/IpSI6wh3Ly — Annarita Briganti (@annaritab72) June 30, 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

