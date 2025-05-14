Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για την εκκένωση τριών λιμανιών στην Υεμένη
clock 11:25 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για την εκκένωση τριών λιμανιών στην Υεμένη, τα Ρας Ίσα, Χοντέιντα και Σάλιφ.

Ο στρατός σημείωσε ότι τα λιμάνια αυτά χρησιμοποιούνται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη με αποτέλεσμα να κηρυχθεί συναγερμός για αεροπορική επίθεση σε ζώνες του Ισραήλ.

